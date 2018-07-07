女模爆赴日拍謎片戰6男引轟動 AV達人曝真相！

2018年07月07日 14:29 中時電子報 吳品瑤

前嫩模女團「AD2」成員艾美琦(Amy)，行事大膽的她在多年前曾流出過大尺度「自摸淫片」讓人印象深刻，而日前她出席活動，竟自爆收下20萬港幣(約台幣78萬)赴日拍攝6部謎片，男主角都不同人，笑稱自己才是正宗的「香港第一人」，引發熱議，然AV達人一劍浣春秋聽聞此事後，今發文釋疑，忍不住直呼：「全借位拍攝的片子叫AV嗎？」。

艾美琦自曝在日本拍攝一系列AV片，雖然大戰6男都是靠借位，然真實的感覺讓膽大的她也嚇到，還壓力大到哭，今一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文，表示日本謎片確實有時候會以借位拍攝非真槍實彈，但僅是幾個鏡頭而已，對於艾美琦說的「全借位拍攝」，他表示那已是古早90年代的事情了，笑稱如果艾美琦演技跟知名AV白石瞳一樣好的話那他也會看得很開心，不過現在是2018年，「所謂的AV(アダルトビデオ)勢必會有真槍實彈的插入演出，連門檻比較低的情色寫真也不太搞借位這套」，因此不知道艾美琦到底去日本拍了什麼。

而一劍浣春秋也跟認識的日本AV經紀人打聽，但業界都沒有聽聞香港女模赴日拍AV的消息，認為麥紫莉烏龍AV事件才發生沒多久，有拍就是有拍，沒拍就是沒拍，若想靠AV二字炒作上位，「我只能說那真的太笨了，現在資訊流通這麼快速，誰能騙得了人呢？」。

(中時電子報)