何潤東苦中作樂 曬出新髮際線高「炎值」

何潤東。（達騰娛樂提供）

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何潤東苦中作樂。（達騰娛樂提供）
何潤東和劉憲華。（達騰娛樂提供）
何潤東和劉憲華比二頭肌。（達騰娛樂提供）

何潤東日前PO出拍攝電影《征途》的近照，照片中的他皮膚通紅，整張臉因造型頭套的緣故，被烈日曬出一條新的「髮際線」，與原本的膚色形成強烈對比，曬傷痕跡明顯。

不少網友留言表示關心，原來何潤東在完成導演處女作《操場外（原名：翻牆的記憶）》後回歸演員身份，進組拍攝由同名網遊改編的電影《征途》，大量的動作戲和近40攝氏度的高溫天氣異常艱苦，何潤東在日漸黝黑之餘，迸發出愈加強烈的硬漢荷爾蒙。

為與角色原型更加契合，何潤東做了大量的增肌訓練，對於手臂圍度的要求可是近乎苛刻，同劇演員劉憲華也非常愛健身，所以兩人常往健身房跑，也因此戲裏戲外結下深厚兄弟情。

何潤東曬出與劉憲華健身後的合照，打趣表示：「看來我只能靠鬼臉來對抗你那大顆的肌肉。」言談間對好兄弟的健美身材讚賞有加，照片中，兩人相互餵飯，關係親密可見一斑。

何潤東與劉憲華不僅是「健身CP」，更是在受傷之後相互打氣、苦中作樂的好兄弟。在之前拍攝中，何潤東大小傷不斷，之前手部骨折時，他自我打趣稱手部的3顆鐵釘是變身「金剛狼」。面對近日皮膚的嚴重曬傷，何潤東用「炎值」爆表的自嘲輕鬆帶過，樂觀依舊。

(中時 )

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