阿扁中氣十足唱《愛拼才會贏》王鴻薇：台灣司法怎麼辦？

台北市議員王鴻薇今貼出阿扁中氣十足唱《愛拼才會贏》影片，現場氣氛看來十分歡樂，王鴻薇嘆「保外就醫的中氣十足唱卡拉OK，台灣司法怎麼辦?」(王鴻薇臉書)

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中時電子報
民進黨高雄市議員黨內初選參選人陳致中（右）3月17日舉行造勢晚會，保外就醫的前總統陳水扁（中）獲准出席，晚會尾聲陳水扁登台時，民進黨高雄市長提名人陳其邁（左）上前攙扶。(中央社)
喜樂島聯盟16日在台中舉辦召集人大會，現場超過5000人參與，前總統陳水扁也透過錄影方式向與會眾人致意。(中央社)

之前有臉書粉絲團PO出保外就醫的前總統陳水扁摟妹照，網友評論「手不抖了但吳淑珍拳頭硬了」。台北市議員王鴻薇今貼出阿扁中氣十足唱《愛拼才會贏》影片，現場氣氛看來十分歡樂，王鴻薇嘆「保外就醫的中氣十足唱卡拉OK，台灣司法怎麼辦?」

台北市議員王鴻薇今貼出阿扁中氣十足大合唱《愛拼才會贏》影片，並感嘆「台灣司法怎麼辦?該判死的不判死，該槍決的不槍決，保外就醫的中氣十足唱卡拉OK，#新勇哥物語~好膽來關我!」王鴻薇並未標註該影片拍攝時間，記者致電也未接。

底下網友紛紛留言「民進黨不倒，一切都不好，年底的選舉 先讓牠們輸到脫褲子，看牠們還要騙到什麼時候。」、「手不抖了」、「中氣十足四肢正常」、「台灣亂象，就是世界奇蹟，1.貪污犯藉保外就醫的名義，四處趴趴走，屢踩紅線，中監卻毫無作為。2.法務部沒廢死卻不執行死刑。3.恐龍法官自由心證，有教化可能，將應判死處無期徒刑。這扭曲的社會價值，已經禍延子孫，讓台灣真正的邁向鬼島。」、「 台灣沒有是非了，沒有天理了。如此囂張也可以交保。」、「奇蹟啊!」、「 他有綠色VIP黨證 無敵啦」、「台灣的悲哀!」

(中時電子報)

文章來源：王鴻薇臉書

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