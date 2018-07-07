世足》「喀山魔咒」是足球強權的噩夢

巴西球星內馬也難逃喀山魔咒。（美聯社）

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巴西在2018年俄羅斯世足賽的8強戰慘遭比利時踢倒，無緣前4強，巴西的落敗更加深「喀山魔咒」的威力，因為足球傳統強隊德國、阿根廷與巴西紛紛在此地鎩羽而歸。

率先中槍的是德國，小組賽德國在喀山被南韓打敗，無法晉級16強；而阿根廷在16強賽也在喀山遭遇法國，最後法國4比3擊退阿根廷，梅西飲恨退出本屆世足賽；接下來的苦主是巴西，被比利時以2比1淘汰，內馬也不能再「滾」了。

喀山到底是什麼城市、擁有足球強國的魔咒？其實喀山是韃靼斯坦共和國的首府、人口超110萬人，現為俄羅斯第八大城，與莫斯科、聖彼得堡同等級的歷史文化城市；喀山也是俄羅斯最大的工業和金融中心之一，東歐最大的科學園區坐落此地。

不過，喀山的韃靼語意思是「大鍋」，而且是個很熱的大鍋，主要是地型與環境的關係而得名；早在1223年蒙古的哲別、速不台軍隊征伐、到處殺掠蹂躪，附近人民逃難到喀山，後來又被俄國占領，韃靼居民也遭到屠殺，大量移入俄國人民。

曾經慘遭占領屠城的喀山祖靈自然對於「強權」不是很友善，雖然喀山官民伸開雙臂迎接阿根廷球星梅西、巴西球星內馬，還有世界排名第1的德國到來，可是這些豪門強權最後都變成「熱鍋」裡的螞蟻，難逃出局的噩夢。

巴西總教練提特表示，巴西的球運真的很差！這句話應該是德國、阿根廷都很熟悉的說法，其實在小組賽B組的西班牙在喀山出戰伊朗時，西班牙也僅以1比0險勝，差點在「大鍋」裡翻船！

(中時 )

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