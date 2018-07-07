八點檔男星自爆劇組有眼線不敢偷吃

吳皓昇和邱琦雯。（民視提供）

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中時
吳皓昇。（民視提供）
吳皓昇劇中應酬戲。（民視提供）
合作有默契。（民視提供）
邱琦雯。（民視提供）

民視八點檔《大時代》如火如荼趕拍，劇情一波接一波，網路也刮起口碑效應，吳皓昇跟老婆文汶今年2月剛新婚，這回老公吳皓昇婚後第一檔戲就飾演大少爺「孫如觀」，沉迷邱琦雯飾演歌女的角色，兩人劇中有不少親密戲，擔心老婆吃悶醋，他直接報告每天行程，殊不知到處都是眼線，讓他笑說果然逃不出老婆的手掌心了。

吳皓昇說：「平常拍這些，吃飯喝茶的戲都沒事，只要有親密戲，她就會突然女人第六感跑出來，說你今天跟誰對，今天拍什麼劇情啊？」其實吳皓昇算是標準好男人，近來文汶忙著自創品牌「猴爺」保養品事業，吳皓昇下戲後，還要回家掃地跟到店裡幫忙，從劇中的少爺變成長工。

吳皓昇說，開店之後感覺壓力也來，看到老婆文汶這麼忙，只能靠這些時間彌補，「早上去的時候就開店，幫忙把花都澆好地掃好之後就到劇組報到，錄完回家之後再去補貨」。每次補貨就心情很好，覺得錢進來了，而且可以稍微分擔正在讀博士班的老婆，這一點忙根本不算什麼。

面對劇中跟邱琦雯的對手戲，吳皓昇坦蕩蕩說，根本不會有問題，一下戲就躲得遠遠的，除了怕老婆誤會，也笑說自己那麼多眼線在盯，更不可能踰矩。吳皓昇保證現實生活和文汶感情不會有問題，如果大家想看他「再次戀愛」就看戲嚕。

(中時 )

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