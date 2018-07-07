中市五權西路增綠燈秒數 車流不打結

2018年07月07日 16:05 中時 盧金足

為改善五權西路龐大車潮，台中市政府交通局分析車流狀況後，針對忠明南路至環中路沿線號誌時制進行調整，在尖峰時段增加主線綠燈秒數5秒，日前實施後，該路段旅行時間平均減少約310秒，改善效益達30%。未來將持續蒐集車流大數據、推動無線傳輸號誌管理、檢討左轉管制等多項措施，讓車行更安全順暢。

交通局長王義川表示，五權西路為台中市重要聯外幹道，可連接國道1號高速公路、台74快速道路等進出口匝道，並為台中工業區、精密機械科技創新園區主要通勤路線，尖峰時間車流量大，導致等候車隊長度累積，並增加通勤時間。

交通局觀察沿線車流狀況後，決定於上下班尖峰時段增加五權西路主線(環中路至忠明南路)間的綠燈秒數5秒，並持續觀察車流狀況滾動式調整，實施後已顯著增加幹道綠燈續進；經現場調查，等候車隊長度及等候週期均有減少情形，上下午尖峰旅行時間平均減少310秒，改善效益達30%。

為改善五權西路壅塞問題，除增加五權西路幹道號誌綠燈秒數外，也已實施多項改善措施，包括推動「Tag Motor機車特派員」計畫，取得機車車流大數據、納入台中市交控中心管制，五權西路與環中路口採取禁止左轉管制、彈性調整路口號誌時制、配合路平專案重新規劃車道配置等多項措施。

藉由增加幹道綠燈續進、改善左轉車道切換影響車流、檢討左轉管制等交通管理方式，將可有效改善車流壅塞，減少行車時間。

(中時 )