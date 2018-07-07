高雄》綠議員總部成立 陳其邁母雞帶小雞之姿站台

2018年07月07日 16:00 中時 李義

與會民進黨參選人，與市長參選人陳其邁一起牽手高喊凍蒜。（李義攝）

民進黨高雄市左營楠梓區議員參選人李雅慧競選服務處成立，市長參選人陳其邁、立委劉世芳、趙天麟及各區議員參選人齊聚，展現大團結氣勢。

李雅慧表示，自己是兩個孩子的媽媽，將以主婦的細膩觀點，對社會的體察，為媽媽們發聲，關注市政。

陳其邁以母雞帶小雞之姿站台，稱讚李雅慧是地表最強的主婦政治力，指李以主婦的細膩觀點提出文化經濟等各面向的政見，未來市府一定會列為市政施政重點。

陳其邁表示，不僅是左楠區的三加一參選人都要當選，各選區參選人也都要當選，一起當市府的後盾，也要扮演最強有力的監督角色。

陳其邁也感謝立委劉世芳對左楠區的擘劃，奠下優質礎，相關產業投資5千億，左楠區一定會在此基礎上更繁榮。

劉世芳也訴說民進黨為左楠區的努力成果，加工區就業人口不斷增加，日月光集團投入幼兒托育及未來鄰近的橋頭第二園區等規畫，都將帶動經濟繁榮，左楠區人口也會持續增加。

立委趙天麟說，李雅慧是天團成員，在文化經濟上的專業與努力有目共睹，氣爆災區的公共藝術就是她逐一去爭取藝術家支持，未花費一分一毫完成。

曾是最高票、未爭取左楠區連任的市議員林瑩蓉也站台，她疾呼支持者要全力支持李雅慧與其他民進黨參選人。

左楠區議員參選人黃文志、李柏毅及前鎮小港區許乃文、鳳山區林智鴻、三民區鄭孟洳、前金區黃文益等人都到場。

這是民進黨初選後，黨內不同派系市長參選人齊聚，展現團結氣勢。

(中時 )