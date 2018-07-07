男性也要勇敢求助 中市府助走出困境

台中市府社會局長呂建德表示，「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」一年多來，服務人數已達2500人，陸續成功幫助許多男性單親家長走出困境。（盧金足攝）

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男兒有淚不輕彈，有苦也難對別人說！台中市政府社會局考量男性家長受到傳統社會文化及性別角色期待，在遇到困難時，相較女性不易向外界主動求助，因此自2017年起推動「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」，實施以來服務人數已達2500人，成功幫助許多男性單親家長走出困境。

社會局長呂建德表示，此方案推動一年多來服務人數已達2500人，陸續成功幫助許多男性單親家長走出困境，並主動發掘需要服務的民眾，讓遇到困境或低潮的單親爸爸不再擔心。

市府推動「男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務方案」委託社團法人台灣陽光婦女協會辦理，由專業社會工作人力提供男性特殊境遇家庭多元化服務，連結各項資源協助走出困境，並著重預防社會問題產生，有效落實照顧弱勢家庭。

阿傑為該方案服務對象之一，他的小女兒經檢查發現腦幹因不明原因產生血塊壓迫神經，動了腦部手術後，使發育成長上受到影響，阿傑為了小女兒日復一日的手術及復健生活，便收起原本成立的電腦工作室。

多方面的沉重壓力及每況愈下的經濟，導致阿傑與妻子磨擦不斷，於2016年離婚，離婚後的阿傑申請延長單親及弱勢家庭短期租屋津貼，並接受男性特殊境遇家庭追蹤輔導方案服務。

阿傑在專業社工的引導及服務下，持續學習女性角色的陪伴與照顧能力，希望補足母親的角色。

(中時 )

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