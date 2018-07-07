農民控蔬菜收購價偏低 北農澄清：符合拍賣流程

2018年07月07日 15:12 中時 吳堂靖

日前二崙鄉李姓農民投訴媒體，控訴北農賤賣蔬菜，害他損失慘重，北農7日發出聲明稿表示，經調查拍賣市況錄影畫面、交易傳票序號與實際照片等，發現李男供應的小白菜、油菜出現水傷現象， 拍賣員於尾市多方招攬後，完成銷售，過程均符合北農拍賣過程。

北農表示，李姓農友供應第一果菜批發市場小白菜4件、油菜6件，由於近期中南部產地接連豪雨，市場相關果菜到貨品質參差不一，因此價差頗大，其中小白菜、油菜於4日因含水量過高，導致價格下趺。

北農表示，蔬菜品質含水量過高時，常因天氣悶熱、運輸過程損傷、果實後熟作用等，懺生加速腐敗的現象，對於生產者與銷售方而言，均屬不利的市況，因此需公開拍賣市場交易，由眾多供銷雙方加以認定，品質與價格是否相符的所在。

北農指出，本案拍賣員經開箱驗貨後，發現李姓農友的小白菜及油菜有水傷現象，裁定為良級品並拍照存證，第一輪拍賣時段約排在凌晨4時26分，經開價後，小白菜以8元/公斤成交，而油菜則因水傷關係乏人問津，於尾市6時40分，再次招攬時，始有承銷人願以每公斤2元勉為承購。

北農進一步解釋，諸如此第二輪拍賣時段後的招攬交易，一般多發生為中下等級品質，以求順利售出，避免商品價值較低仍可食之貨品，於市場中發生殘貨或報廢，此類尾市交易模式，乃是遵循北農批發市場訂定的拍賣流程（驗貨、開立交易傳票等）完成交易。

(中時 )