中市守護弱勢學生 多管齊下建構支持網絡

2018年07月07日 16:07 中時 盧金足

為讓身心狀態或家庭系統較弱勢的孩子獲得更多支援，台中市政府持續推展各項政策，在國民教育階段實施補救教學、高中教育階段提供學習扶助計畫，更為身心障礙學生擬訂個別化教育模式；此外，也推動靶心學習創新課堂計畫，提升偏鄉學生的學習力，透過多管齊下的多元措施，盼建立更完善的支持網絡。

教育局表示，台中市為國民中小學辦理補救教學開班及施測，106學年度共309所學校參與，接受國語、數學、英語及其他科輔導的學生達4萬4,319人次，透過行政督導、專家到校諮詢輔導、教師專業成長等計畫，提升補救教學成效，106學年度的學生整體進步率，國文科為85.81%、數學科66.16%、英文科77.14%；在高中階段學習扶助方面，教育局共補助學校300萬元經費，運用資源以差異化教學縮短學生學習落差。

城鄉資源差距方面，台中市訂有「靶心學習創新課堂計畫」，106學年度補助包括溪尾、協成、中和、泰安、桐林、吳厝、東山國小等7校試辦，每校補助13萬元，在偏鄉小校小班的規模下，診斷學生學習問題所在。

中和國小參加此試驗計畫的四年級學生表示，以前讀書常常遇到不懂就放棄，老師所教的各種閱讀技巧有助於理解，也讓自己更愛閱讀課外書籍，提升了自我信心；中和國小校長何昭伶表示，學校以閱讀理解策略教學切入孩子們的學習及生活視野，改變師生對話模式，珍視每個孩子的獨特性，引導適性發展。

另外，身心障礙學生的學習服務方面，基於學生個別化需求，市府啟動教學及行政協助，透過教育局、行政人員、普通班及特殊教育教師、專家學者、治療師等共同努力，並提供教育輔助器材、教師助理員等服務。

台中市中區特殊教育資源中心陳老師表示，和平區處於偏鄉，身心障礙學生分散於各個距離遙遠的學校，拜訪梨山及環山地區的過程中，她體會到社會及教育資源投入的辛苦，也看到學校教師對學生的愛與付出。以石城國小楊老師至和平區巡迴輔導的經驗發現，學生需要的是有效學習策略及持續練習，因此巡迴輔導教師與學校普通班教師合作，訂定身心障礙學生適性教學計畫，進行輔導及課程調整。

教育局表示，市府秉持教育資源合理分配及共享的理念，持續推展與學校、社會大眾、家庭共同形塑友善環境，尊重弱勢學生個體發展及權利，盼引導發揮潛能，實踐以人為本、適性揚才的核心價值。

(中時 )