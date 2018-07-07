騎鐵馬拒毒品 400多人后豐動起來！

豐原警分局宣導預防犯罪觀念，小朋友開心上台搶答。（陳淑娥翻攝）

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400多名警察、眷屬、志工等共襄盛舉。（陳淑娥翻攝）
豐原警分局辦理「快樂鐵馬親子遊」活動，現場熱鬧非凡。（陳淑娥翻攝）

為提倡青少年從事正當休閒及宣導預防犯罪觀念，台中豐原警分局7日辦理「快樂鐵馬親子遊」活動，現場並設攤宣導拒菸害、反毒、反霸凌，吸引4百多名警察、眷屬、志工、警友及少輔會輔導的青少年共襄盛舉。

分局長林宏儒表示，消滅毒販是打擊毒品犯罪的最有效方法，分局將安居及青春專案將毒品查緝及溯源工作列為首要，而現今毒梟為擴大毒品銷售，不斷嘗試將毒品深入校園、夜店，並將毒品偽裝成咖啡包或摻雜在香菸、飲料等食品內，讓不知情青少年吸食，嚴重遭受毒品危害。

豐原分局7日特別於后豐鐵馬道舉辦「快樂鐵馬親子遊暨拒菸害、反毒、反霸凌擴大預防犯罪宣導」活動，現場設攤宣導發放防竊、防詐欺、反毒、防制家暴、婦幼安全保護等宣傳單。

此外，活動中也透過健身操及騎鐵馬運動，呼籲民眾注重身體健康，最後摸彩活動下更讓全場氣氛進入最高潮。

豐原警分局呼籲，平時多關心家人及青少年生活交往狀況，不要讓毒品危害下一代，更期待本活動能將「拒菸害、反毒、反霸凌及預防犯罪」觀念深入青少年朋友心中，有效預防青少年被害及犯罪問題。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

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