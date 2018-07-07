大學生郭丞翊當花博志工 結合專長自我成長

2018年07月07日 15:37 中時 盧金足

2018台中花博邀請全民共同響應，就讀逢甲大學運輸與物流學系的學生郭丞翊，投入交通及導覽志工行列，希望發揮交通運輸所學，在花博期間學習更多專業。他表示，多年前曾參觀台北花博，去年也參觀過台中國際花毯節，報名花博志工類別和自己大學專長結合，相信將有意想不到的收穫，讓自我成長。

郭丞翊表示，他曾參觀2010台北國際花卉博覽會，當時便對花博產生了心靈上的悸動，之後接收到2018台中世界花卉博覽會的訊息，十分期待，因此有關注花博志工招募資訊，報名參加導覽組及交通組志工，和自身所學專長結合，突破自我，在溝通表達能力上更提升。

他說，去年他也前往后里參觀台中國際花毯節，搭乘「花漾線」、「幸福線」免費導覽專車至周邊景點賞遊，並參加花博臉書粉絲專頁舉辦的「猜花拿石虎家族限量月曆」活動。他心中的台中花博，是有別於一般展覽形式，是園藝農業與科技結合的一場盛會，對於屆時將呈現的景象，以及互動、裝置藝術等，心中充滿期待。

郭丞翊利用課餘時間參與花博志工，相信這樣的經驗將有意想不到的收穫，讓自己更成長、更成熟。他會把握花博導覽志工的機會，傳遞Green、Nature、People的花博核心意涵，讓更多遊客體驗。

(中時 )