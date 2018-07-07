2018選戰出擊!吳敦義將與22縣市長參選人合體造勢

2018年07月07日 16:01 中時 楊佳穎

2018選戰逼近，國民黨也規劃在11日由黨主席吳敦義與22縣市長參選人在黨中央首度「合體」，辦理首場造勢活動，除了一同拍定裝照，也會由組發會等相關單位進行輔選工作說明，其中將提到「共同政見」等部分；另外，首場大型造勢活動則定調為8月19日於新北市板橋體育館舉行的全代會。

國民黨22縣市長參選人已在6月底出爐，組發會主委李哲華7日受訪證實，吳敦義將在11日與22縣市長提名人進行首次合體造勢；而針對北北基桃、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東離島等生活圈，目前也由智庫、政策會研擬是否有共同政見，並將在輔選工作會議中與大家交換意見。

不過，李哲華也說，目前黨的資源有限，不可能這麼早開始辦理大型造勢活動，多數會等到參選人8月27日開始登記後才陸續辦理，最近的一場大型造勢活動應為8月19日全代會。至於「行動中常會」下鄉輔選規劃，李哲華則說，最快7月下旬啟動，下週三也會在中常會中進行報告、確認。

另外，對於22縣市長聯合競選官網，李哲華表示，原本預計7月1日上路，讓參選人資料可上網曝光，但接獲參選人反映政見恐被抄襲，因此決議延後進行；而未來網站管理者為文傳會，資料更新則由各候選人陣營與文傳會聯繫溝通。

(中時 )