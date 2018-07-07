說好的旅行呢？ 華航邀「李」實現

華航抽出1名幸運得主，獨得台北－雪梨雙人來回機票。（華航提供）

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中華航空推出2018年全新品牌形象廣告「說好的旅行呢」，6日晚間正式在Facebook中華航空粉絲團及YouTube頻道播出，更號召民眾一起快閃台北信義區松壽廣場，並抽出1名幸運得主獨得台北－雪梨雙人來回機票。華航官網也配合推出精選航線優惠價，限定7月27日前開票。

華航表示，去年的品牌形象廣告「帶爸媽去旅行」獲得熱烈回響，今年推出2.0版「說好的旅行呢」，很多人時常會說「下次我們一起去哪裡旅行」，但多數時候，那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行，為鼓勵更多旅客實現曾允諾的旅行，華航特別推出品牌形象廣告及快閃抽獎活動。

華航也在台北101大樓點燈，寫上「小李，說好的雪梨呢？」號召全台姓「李」或是身邊有「李」姓親朋好友的民眾上網登錄資料，短短21小時吸引1萬7000餘人登錄參與。

華航資深副總經理羅雅美說，旅遊是維繫人際感情很好的方式，更可以創造美好回憶，華航這次推出全新品牌形象廣告，希望能提醒民眾，由華航替大家實現和身邊親朋好友說好的旅行。

2018華航全新品牌形象廣告「說好的旅行呢？」已在Facebook中華航空粉絲團（https://www.facebook.com/chinaairlines.travelchannel/）及YouTube頻道首播（https://youtu.be/_131-t52LtU），影片內容從民眾與親朋好友曾有過的約定拉開序幕，不管過了多久，美好的承諾依然在彼此心中烙印，等著共同完成夢想的那一刻。為了讓民眾都能實現當初共同的承諾，華航特別推出機票優惠折扣，兌現心中每一個小約定，相關優惠資訊可洽詢華航官網。

(中時 )

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