林萬億消費小燈泡真相曝光 宅神昨送3字今罵8字

2018年07月07日 15:54 中時電子報 張達智

行政院政務委員林萬億撰寫《讓小燈泡點亮社會安全網》一文投書媒體，消費小燈泡宣揚「社會安全網」，讓「宅神」朱學恒怒飆「不！要！臉！」。今人權律師陳孟秀披露與林萬億見面過程，朱學恒更是火大送林萬億8字：「比我想的更不要臉」。

林萬億日前與小燈泡母親及其律師群碰面，將其過程寫成《讓小燈泡點亮社會安全網》一文，投書媒體。外界痛批他消費受害者來為政府宣傳。一同參與會面的陳孟秀律師更在臉書還原當天過程，直指林萬億的投書是消費文，更說「對於這樣急於邀功、沒有誠信的人，要如何能做出社會安全網呢？」

陳孟秀說這場會面明明是林萬億來訊邀約，卻說得一副是小燈泡這方面要求的；當天林發給每人一份「強化社會安全網計劃」的簡報，接著就叨叨絮絮地說了1個多小時，小燈泡母親最後僅提問不到20分鐘，而且當天雙方沒有談論死刑與否的爭議。

看了陳孟秀律師的還原真相，朱學恒在臉書怒飆：「昨天說林萬億不要臉 沒想到，他比我想的更不要臉 為了當官騙選票什麼都做得出來啊」。

以下為陳孟秀律師臉書全文：

今天看到這則林萬億政委的「投書」（消費文），實在深感詫異！

我們實在不明白，為什麼明明是您來訊邀約卻要說得一副是我們要求與您會面？為什麼明明都是您在講，卻要被害人家屬為您政策背書？

事情距今不過半個月。

小燈泡媽媽婉諭接到林政委萬億的訊息說：「蔡總統交辦，要向她說明強化社會安全網的計劃，約個時間見面。」

第一時間，婉諭是存疑的，

婉諭說：

「覺得政府應該對社會大眾說明，而不是針對我個人...」

但幾經討論，認為見面了解政府的政策，也是無妨，

於是，我們三位律師(李宣毅、丁穩勝及我)陪同婉諭到行政院聽取林萬億政委的說明。

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重現會議當日過程中，

林政委您拿給我們每人一份「強化社會安全網計劃」的簡報，

叨叨絮絮地說著：

您說，「您接獲總統指示要做社會安全網」

您說，「您如何不辭辛勞到各縣市進行了解、發現問題」

您說，「您嘗試整合現行衛福部與縣市政府之間的資源，以建構完善社工體系，以做為未來整合、調配社工人力。」

您說：「其實您私心希望大量提昇社工數額…」

您說、您說、您說，這些都是您說的，

我們就這樣聽著您說了一個多小時。

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過程中，律師僅補充建議，

司法審判中的專業鑑定報告，應能輔助社會安全網的架構。

最後的最後，您才詢問婉諭有沒有什麼問題，

由於婉諭在來之前，曾筆記幾個問題，

於是她打開電腦，看看筆記內容，簡單詢問您幾個問題，

由於時間也晚，詢問不到20分鐘，就結束了這場見面。

那天，我們沒有談論死刑與否的爭議，

因為那不是當天會議的重點。

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這樣的會議，居然成為了林政委的一篇投書！

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那天，軍人服役條例修正案正在立法院進行三讀，

不時傳來而八百壯士正在行政院外抗議聲。

您說，軍人服役條例修正案是您推動的政策，

像是社會安全網一樣，您也會一步一步推動。

今天看到這樣的投書，大大地放上小燈泡靈前的照片，

我們實在不禁懷疑，這就是您說的一步一步推動嗎？

對於這樣急於邀功、沒有誠信的人，

要如何能做出社會安全網呢？

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每次看到網民、媒體、官員不斷消費小燈泡與她的家人，

我都會想，是不是自己這個律師做得不夠好？

是不是我們都太一廂情願的努力？

是不是我們都天真容易相信這個社會、國家，

願意一起來踏踏實實地重視這個議題？

(中時電子報)