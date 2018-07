「明早陪少爺去跑山」 竟成長髮妹命喪超跑最後遺言

2018年07月07日 16:01 中時電子報 張國欽

劉女的IG可以看出與游男的感情相當好。(圖/翻攝劉女IG)

台北市自強隧道今天凌晨發生藍寶堅尼重大車禍,當場死在超跑內的副駕駛座劉姓女子,IG已經被找出,她6日晚間寫下「明天一早陪少爺去跑山」,預告7日要坐超跑開山路行程,沒想到一場車禍意外,兩人天人永隔。

從對話發現2人在健身時認識,雙方常常在社群網路上放閃,感情非常好。劉女6日在IG寫了「最近在調作息,早睡早起,還有固定的運動習慣及飲食控制,一切都要感謝我家大少爺與二少爺耐心幫我算我的TDE跟營養素配比,耐心帶我一步一步把體能跟動作練起來(我一開始脾氣超差對少爺超兇),耐心告訴我健身is all about “mind over matter”雖然剛開始,但是至少已經在路上,那些混亂期與不夠好的感覺都已經撐過去,知道並確定自己可以的感覺很棒,明天一早陪少爺去跑山,先說晚安。」,不料卻成為最後留言。

劉女的友人今天得知她身亡消息,紛紛留言「再見了,兔,繼續活在我的回憶裡吧!rip」、「不要嚇我」、「快回來」、「拜託回來」,但卻再也喚不回寶貴的一條生命。

駕駛藍寶堅尼的游姓男子臉書和IG,內容多是PO在國外唸書、健身和開著跑車、重機的畫面,曾組隊參加台灣舉辦的2016卡丁車賽。

