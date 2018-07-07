「明早陪少爺去跑山」 竟成長髮妹命喪超跑最後遺言

劉女與游男的感情十分甜密。（圖／取自臉書）

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中時電子報
劉女的IG可以看出與游男的感情相當好。(圖／翻攝劉女IG)

台北市自強隧道今天凌晨發生藍寶堅尼重大車禍，當場死在超跑內的副駕駛座劉姓女子，IG已經被找出，她6日晚間寫下「明天一早陪少爺去跑山」，預告7日要坐超跑開山路行程，沒想到一場車禍意外，兩人天人永隔。

從對話發現2人在健身時認識，雙方常常在社群網路上放閃，感情非常好。劉女6日在IG寫了「最近在調作息，早睡早起，還有固定的運動習慣及飲食控制，一切都要感謝我家大少爺與二少爺耐心幫我算我的TDE跟營養素配比，耐心帶我一步一步把體能跟動作練起來（我一開始脾氣超差對少爺超兇），耐心告訴我健身is all about “mind over matter”雖然剛開始，但是至少已經在路上，那些混亂期與不夠好的感覺都已經撐過去，知道並確定自己可以的感覺很棒，明天一早陪少爺去跑山，先說晚安。」，不料卻成為最後留言。

劉女的友人今天得知她身亡消息，紛紛留言「再見了，兔，繼續活在我的回憶裡吧！rip」、「不要嚇我」、「快回來」、「拜託回來」，但卻再也喚不回寶貴的一條生命。

駕駛藍寶堅尼的游姓男子臉書和IG，內容多是PO在國外唸書、健身和開著跑車、重機的畫面，曾組隊參加台灣舉辦的2016卡丁車賽。

(中時電子報)

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