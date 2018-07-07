94狂！ 杜特蒂：誰能證明上帝存在 我就下台

菲律賓總統杜特蒂（圖中央）在罵完上帝是笨蛋後，遭到教會和教徒大肆抨擊。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國紐約郵報（New York Post）報導，從上台至今約一年的時間，每回演說總會得罪部份族群的菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），日前因為脫口罵上帝是笨蛋，讓他惹火了成千上萬的天主教徒和教會，一度成為抗議的箭靶。但似乎對於批評和攻擊毫不在意的杜特蒂，在一場科技與科學的研討會致詞時，竟又語帶挑釁的表示，「如果誰能證明上帝真正存在，我願意辭職下台！」

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受到西班牙和美國影響，菲律賓境內擁有大批天主教和基督教徒，多年來教會的勢力也不容小覷，但杜特蒂似乎根本不放在眼中。在回到自己家鄉納卯市（Davao City）一場研討會致詞時，他指出，只要有人能拿出一種證據，無論是自拍或拍照，能證明人類真的能看見或與上帝進行交談，他將毫不猶豫地辭職下台。從他的口氣聽來，似乎明擺著要「捍衛」自己的論點，絲毫不願向教會退讓。

說話不怕得罪人，杜特蒂對於廣義基督教教義中，亞當和夏娃造成人類的「原罪」（Sin）一事相當不以為然，他在演講中，直接批評「上帝是笨蛋，又不是我們犯下的錯誤，為何要讓我們來背罪？這是多麼笨的宗教！」

對於杜特蒂的言論，反對黨參議員安東尼奧·特里蘭尼斯四世（Antonio Trillanes IV）抨擊他，是一個「邪惡的人」，種種的言行都顯示了他是一名「不誠實、無情和冷漠」的人。但總統府發言人羅克（Harry Roque）表示，法律保護言論自由，杜特蒂總統本就有權利闡述他個人的觀點。

(中時電子報)

文章來源：Philippine president says he’ll resign if anybody can prove God exists

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