楠西芒果節7日登場 千人辦桌大啖芒果餐

台南國際芒果節楠西場今（7）日上午登場，今年主場地移師龜丹溫泉體驗區舉辦，現場推出芒果風味餐、農產市集和溫泉泡腳體驗，現場陸續有千名遊客湧入龜丹，與家人同桌享用當季芒果風味餐，場面熱鬧非凡。（李其樺攝）

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台南國際芒果節楠西場今（7）日上午登場，今年主場地移師龜丹溫泉體驗區舉辦，現場推出芒果風味餐、農產市集和溫泉泡腳體驗，現場陸續有千名遊客湧入龜丹，與家人同桌享用當季芒果風味餐，場面熱鬧非凡。（李其樺攝）
不少民眾吃完芒果餐，轉往隔壁龜丹溫泉體驗區大眾池和泡腳池泡湯玩耍。（李其樺攝）

台南國際芒果節楠西場今（7）日上午登場，今年主場地移師龜丹溫泉體驗區舉辦，現場推出芒果風味餐、農產市集和溫泉泡腳體驗，現場陸續有千名遊客湧入龜丹，與家人同桌享用當季芒果風味餐，場面熱鬧非凡。

楠西區長李燿州表示，楠西芒果節今年進入第2年，除了延續去年的農產品園遊會和芒果風味餐等活動，今年特別將活動場地移師龜丹溫泉體驗區，雙向行銷楠西在地產業與觀光。

今天上午車輛絡繹不絕駛入龜丹，玉井分局也出動警力指揮交通，主辦單位推出限量600份5菜1湯的芒果風味餐券，中午前就被民眾搶購一空。不少民眾吃完芒果餐，轉往隔壁龜丹溫泉體驗區大眾池和泡腳池泡湯玩耍。

楠西區公所表示，楠西境內除了擁有俗稱「美人湯」的龜丹溫泉，還有曾文水庫、超過百年歷史的江家古厝群，以及永興吊橋、玄空法寺等豐富的人文景點，民眾除了可來龜丹泡湯品嘗芒果風味餐，也可規畫在楠西體驗深度的文化景觀之旅。

(中時 )

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