黃少谷回憶《終極三國》與五熊吻戲 爆哭洩心聲

2018年07月07日 16:10 中時 蔡琛儀

爽樂團推出全新主打歌〈讓我好好的哭〉。(喜歡音樂提供)

喜歡音樂旗下新人爽樂團發行新專輯《都只是過程》，第二波主打歌〈讓我好好的哭〉MV，他們邀請同是樂團界的前輩兼同門師兄黃少谷來擔綱男主角，黃少谷演出一位婚紗店店員，雖然身處在充滿幸福的行業中，卻揪心痛苦地不斷回憶著一段逝去的感情，黃少谷之前在自己的MV就曾和AND的宇宙演過婚禮戲，讓他笑稱自己跟婚紗很有緣，還說如果有機會要開直播跟粉絲分享挑婚紗的過程。

歌曲是主唱紅中在一次失戀後寫下的心情，當年他和女方交往了三年多，感情雖穩定但女方卻遲遲不敢將紅中介紹給自己的父母認識，只因為紅中是個「玩樂團」的人，這也成為了兩人分手的導火線。而MV導演劉威廷還特別設計了一場大雨，原本拍攝前都是晴朗的好天氣，當天氣溫竟驟降十幾度，讓黃少谷在最後的大雨中真的冷到崩潰大哭。

女主角也是同公司的女團培訓生彭名慧，彭名慧目前就讀大一，和黃少谷年紀相差快一倍，讓他自嘲：「我都可以生她了啦！」但拍攝當天黃少谷一開始就醞釀好情緒，拍到一半就止不住哭泣，他透露秘訣，就是用手機看著當年拍攝《終極三國》的殺青戲，這場戲也是他跟五熊在戲裡的一場吻戲，忍不住眼眶泛淚大喊：「我好想哭！我好想念終極的大家喔！」

(中時 )