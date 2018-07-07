印尼公開賽》戴資穎6連勝何冰嬌 28連勝創新猷 5連冠差1步

戴資穎躍起扣殺令何冰嬌無力招架。（badminton photo提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「世界球后」戴資穎7日在世羽聯（BWF）超級1000系列的印尼公開賽女單4強，對陣世界排名第7的中國大陸小將何冰嬌，小戴只花31分鐘，就以21比13、21比18拿下對戰6連勝，也締造今年在各項賽事28連勝新猷。小戴明與另一位大陸女將陳雨菲爭后，離5連冠只剩最後1步。

小戴與何冰嬌的生涯對戰紀錄再拉大至6勝1敗，至於8日的爭后對手、世界排名第5的陳雨菲，兩人生涯8次遭遇，全部由小戴獲勝，戰況更是一面倒。上次遭遇是4月底的亞錦賽，小戴以21比19、22比20險勝。

小戴此前最多的27連勝，是從去年底香港公開賽開啟，到去年6月中才在印尼公開賽8強畫下句點。這次新一波的連勝紀錄，則從今年1月新設立的印尼大師賽開啟，奪得冠軍並一路連勝稱霸全英公開賽、亞錦賽與上周的馬來西亞公開賽，如今年度第5冠也近在咫尺。

戴資穎締造28連勝新猷，挺進印尼公開賽女單決賽，獲勝後向場邊觀眾揮手致意。（badminton photo提供）

戴資穎與何冰嬌上周才在大馬決賽交鋒，再度對決小戴毫不客氣，首局以4比0開局，次局一開始也連拿3分，全場甚至不曾被何冰嬌追平過。

首局小戴只用了11分鐘就輕鬆拿下，次局何冰嬌奮力追趕，5度追到只落後1分，包括尾段以17比18逼近小戴。可惜何冰嬌自己發球過長出界，最後也是一記後場拉球過長，小戴判斷正確拿下賽末點，挺進決賽。

台灣這次共兩組人馬殺入4強，可惜稍早男雙組合廖敏竣／蘇敬恆以13比21、11比21不敵日本的井上拓斗／金子祐樹，無緣爭冠。

(中時電子報)

世足》「喀山魔咒」是足球強權的… 籃球》中華藍白提前對決 劉錚領…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。