印尼公開賽》戴資穎6連勝何冰嬌 28連勝創新猷 5連冠差1步

2018年07月07日 16:34 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎7日在世羽聯（BWF）超級1000系列的印尼公開賽女單4強，對陣世界排名第7的中國大陸小將何冰嬌，小戴只花31分鐘，就以21比13、21比18拿下對戰6連勝，也締造今年在各項賽事28連勝新猷。小戴明與另一位大陸女將陳雨菲爭后，離5連冠只剩最後1步。

小戴與何冰嬌的生涯對戰紀錄再拉大至6勝1敗，至於8日的爭后對手、世界排名第5的陳雨菲，兩人生涯8次遭遇，全部由小戴獲勝，戰況更是一面倒。上次遭遇是4月底的亞錦賽，小戴以21比19、22比20險勝。

小戴此前最多的27連勝，是從去年底香港公開賽開啟，到去年6月中才在印尼公開賽8強畫下句點。這次新一波的連勝紀錄，則從今年1月新設立的印尼大師賽開啟，奪得冠軍並一路連勝稱霸全英公開賽、亞錦賽與上周的馬來西亞公開賽，如今年度第5冠也近在咫尺。

戴資穎締造28連勝新猷，挺進印尼公開賽女單決賽，獲勝後向場邊觀眾揮手致意。（badminton photo提供）

戴資穎與何冰嬌上周才在大馬決賽交鋒，再度對決小戴毫不客氣，首局以4比0開局，次局一開始也連拿3分，全場甚至不曾被何冰嬌追平過。

首局小戴只用了11分鐘就輕鬆拿下，次局何冰嬌奮力追趕，5度追到只落後1分，包括尾段以17比18逼近小戴。可惜何冰嬌自己發球過長出界，最後也是一記後場拉球過長，小戴判斷正確拿下賽末點，挺進決賽。

台灣這次共兩組人馬殺入4強，可惜稍早男雙組合廖敏竣／蘇敬恆以13比21、11比21不敵日本的井上拓斗／金子祐樹，無緣爭冠。

(中時電子報)