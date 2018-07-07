Angelababy假吃爆米花上熱搜 本人大喊冤

Baby昨在節目裡被指假吃爆米花。（圖／取自Angelababy、新浪娛樂微博）

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中時電子報
Baby按讚澄清。（圖／取自Angelababy微博）
《嚮往的生活》官方微博幫Baby澄清。（圖／取自嚮往的生活微博）

女星Angelababy（Baby）人紅是非多，昨(6日)播出的《嚮往的生活》江南篇播出最後一集，節目中Baby說想吃爆米花，王迅便幫忙弄出了一些送給Baby吃，未料卻遭網友發現Baby竟然當眾「假吃」，做出吃的動作但嘴裡空空，對此，Baby稍早默默按讚了一則幫自己還原真相的影片，低調解釋抹黑。

Baby昨在《嚮往的生活》表示對傳統爆米花有興趣，體貼的王迅便做出一些獻給Baby，未料引來網友熱議，認為Baby吃爆米花的動作只是作作樣子，手拿開後嘴裡根本沒食物，但也有人替Baby喊冤，認為只是角度問題。

對此，Baby稍早按讚「Angelababy吧粉絲團」微博發文，該文PO出影片還原Baby當下確實有吃爆米花，並說：「今天情况特殊（指七七事變），卻偏被帶上熱搜，造謠一張嘴，澄清跑斷腿，請大家理智對待。baby在節目裏表現大家一直都有目共睹，請仔細辨別是非。」

而《嚮往的生活》官方微博稍早也出聲幫Baby說話，表示：「每個人都吃了，很好吃！吃了那麼多餃子紅燒肉炒螺獅都吃癱了，還用假吃一顆爆米花？天天的做這些無謂的猜測，同學們你們是什麼心態？我們是#嚮往的生活#，希望每一個人都能安安靜靜開開心心，過這平凡的一天。」

(中時電子報)

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