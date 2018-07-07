影》左打F-35 右踢蘇-57 法德打造隱形新戰機

法國達梭航太最近公佈了一段影片，讓人得以一窺它和德國聯手研發的新一代戰機會是什麼模樣。（達梭航太影片截圖）

友善列印
中時電子報

以打造幻象戰機聞名的法國達梭航太（Dassault Aviation）最近公佈了一段影片，讓人得以一窺它和德國聯手研發的新一代戰機會是什麼模樣。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，一名軍事分析家說，儘管目前還不清楚它會是5代或6代戰機，但重點或許在於隱形技術，還有資訊系統的整合上。

法德去年7月便已宣佈，會聯手打造一款取代達梭「飆風」（Rafale）戰機，還有德國「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機的先進歐洲血統戰機。

法國達梭航太在影片中公布的新型概念機。（達梭航太影片截圖）

軍力分析（Force Analysis）首席軍事分析師，美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）全球研究員塔克（Sim Tack）推文指出，從公佈的概念機影片看來，它是雙發動機三角翼戰機。他說，要是法德真能研發成功，這款新戰機將順理成章，挑戰強大的美國F-35，還有俄羅斯的蘇-57隱形戰機。

塔克認為，由於它與F-35不同，很可能擁有雙發動機，因此推力更強。他指出，就戰力而言，關鍵在於隱形技術，還有如戰機，甚至指揮無人機之間分享訊息的資訊整合系統。

此外，這戰機似乎沒有垂直尾翼，可以減少雷達反射，增強隱形性能。塔克說，無論它是5代或6代戰機，法德未來可能要耗費20年加以研發。

然而，在德法宣佈聯手研發新戰機後，英國也尋求與瑞典開發新戰機，據《金融時報》（Financial Times）報導，英國政府可望於2020年底前啟動下一代戰機計畫。

而據《防務新聞》（Defense News）報導，空中巴士國防航太（Airbus Defence and Space）公司執行長霍克（Dirk Hoke）6日指出，歐洲應該集中全力，研發一款新戰機，而兩種，甚至更多不同的戰機很難維持，只會讓歐洲淪為B咖陣營。他認為，要是歐洲市場繼續分裂，將無法在全球競爭中倖存。

(中時電子報)

曾協防台海危機 美現役最老航母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。