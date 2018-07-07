影》左打F-35 右踢蘇-57 法德打造隱形新戰機

2018年07月07日 16:39 中時電子報 楊幼蘭

以打造幻象戰機聞名的法國達梭航太（Dassault Aviation）最近公佈了一段影片，讓人得以一窺它和德國聯手研發的新一代戰機會是什麼模樣。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，一名軍事分析家說，儘管目前還不清楚它會是5代或6代戰機，但重點或許在於隱形技術，還有資訊系統的整合上。

法德去年7月便已宣佈，會聯手打造一款取代達梭「飆風」（Rafale）戰機，還有德國「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機的先進歐洲血統戰機。

法國達梭航太在影片中公布的新型概念機。（達梭航太影片截圖）

軍力分析（Force Analysis）首席軍事分析師，美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）全球研究員塔克（Sim Tack）推文指出，從公佈的概念機影片看來，它是雙發動機三角翼戰機。他說，要是法德真能研發成功，這款新戰機將順理成章，挑戰強大的美國F-35，還有俄羅斯的蘇-57隱形戰機。

塔克認為，由於它與F-35不同，很可能擁有雙發動機，因此推力更強。他指出，就戰力而言，關鍵在於隱形技術，還有如戰機，甚至指揮無人機之間分享訊息的資訊整合系統。

此外，這戰機似乎沒有垂直尾翼，可以減少雷達反射，增強隱形性能。塔克說，無論它是5代或6代戰機，法德未來可能要耗費20年加以研發。

然而，在德法宣佈聯手研發新戰機後，英國也尋求與瑞典開發新戰機，據《金融時報》（Financial Times）報導，英國政府可望於2020年底前啟動下一代戰機計畫。

而據《防務新聞》（Defense News）報導，空中巴士國防航太（Airbus Defence and Space）公司執行長霍克（Dirk Hoke）6日指出，歐洲應該集中全力，研發一款新戰機，而兩種，甚至更多不同的戰機很難維持，只會讓歐洲淪為B咖陣營。他認為，要是歐洲市場繼續分裂，將無法在全球競爭中倖存。

(中時電子報)