風波平息！麗星郵輪796名旅客今早全數下船 每人獲得1500元慰問金賠償

麗星郵輪處女星號險釀霸船風波。（圖片取自麗星郵輪官網）

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麗星郵輪處女星號原7月6日出航3天2夜石垣島之旅，更改為7月7日（周六）2天1夜與那國島海上假期。（徐力剛攝）

麗星郵輪處女星號原訂日本那霸、大阪6天5夜雙城遊，受巴比侖颱風及船上旅客身體不適影響，更改行程至石垣島、大阪，再加上減少停靠港時間，引發旅客不滿揚言罷船抗議。

處女星號全船搭載2287名旅客，6號晚間船隻順利返回基隆港，當日共1491名旅客下船返家休息，部分旅客留在船上過夜，今日上午9時剩餘796名旅客已全數離船。

麗星郵輪6號晚間召開說明會指出，對造成旅客諸多不便感到抱歉，麗星秉持《國際海上人命安全公約》，此次行程變更是擁有20多年航海經驗船長及團隊共同決定，根據公約並考量病患情況作出專業、合理安排。為表示歉意針對每房提供新台幣1500元餐飲零用金，供旅客在航程中使用。

因不可抗力因素更改航程，麗星提出5大補償措施：第一，從基隆港碼頭前往台北市區免費接駁交通;第二，針對有需要旅客，免費提供乙晚船上住宿;第三，若旅客後續行程受到影響，需更改回程機票，將協助旅客進行安排，並支付機票更改或重訂產生額外費用;第四，感謝本航次旅客體諒，麗星郵輪提供每位旅客新台幣1500元感恩紅包;第五，提供受影響旅客預約下次出行特別優惠，也就是在任何市場優惠基礎上，再給予半價折扣。

此次因處女星號行程延誤返台，致另航程原訂7月6日（周五）自基隆出發之3天2夜石垣島之旅，更改為7月7日（周六）2天1夜與那國島海上假期。麗星郵輪表示，將退還旅客支付3天2夜石垣島之旅所有費用，旅客仍可免房費搭乘7月7日出發之2天1夜海上假期，僅需支付港務費和服務費，旅客可自行斟酌考量。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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