爆孩子的爸騙走她300萬 辣模T妹：虐童真的都是中低收入

T妹聽了大老闆一番話，認同其「貧賤夫妻百事哀」的論點。(取材自Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書)

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中時電子報

網紅T妹擁有E罩杯豪乳好身材，是許多人心目中的超級女神，然近來她減少’ 工作，理由是懷孕正專心養胎，樂乎圓了當媽的夢，但始終不願多談父親是誰，甚至表示可以說孩子「父不詳」，堅強當單親媽，一肩扛起養育孩子的責任，昨她語重心長po文，表示：「永遠不要拿窮當藉口，今天如果你沒有準備好，就不要生！」，更直接了當地說：「虐童真的都是中低收入」，認為生兒育女不是非得要父母雙親才可為之，但得考量經濟狀況。

T妹露透，曾有個大老闆告訴她：「貧賤夫妻百事哀」，她剛開始覺得這話說得太誇張，但聽了對方解釋後，自己無言以對，大老闆說觀察那些社會案件，發現「虐童的都是中低收入！而有哪個有錢家的小孩會虐童」、「當你每天煩惱三餐時，你會給小孩好臉色？」，她則反思認為雖然不是所有窮人都不珍惜生命，然坦言大老闆的言論突破盲點，「虐童真的都是中低收入，這讓人省思」。

T妹表示很多說她當單親媽很勇敢，但她勸眾人不要膚淺學她，應該要考量自己的經濟能力，自己一來會賺錢，二來很堅強，加上兒子會有雙重國籍，因此即便當媽的她失業，「我會把他丟給另一個政府養！」，在這些條件下，她才敢生，「我並不是無腦的只想要小孩沒考慮後果」。

話鋒一轉，她也表示很多人認為單親、沒錢一樣可以好好照顧、愛護孩子，這說法她不反對，但「請不要生了怪政府害你」，就算有政府補助也無法讓你買車買房給孩子一個家，然她認為「責任感在父母 不是政府」，因此覺得生孩子前要考慮清楚，「不要最終苦了自己的小孩，再來怨天尤人」，她提到孩子的爸騙走她3百萬，因此自己也不是很有錢，但「我只有更堅強、更努力！用我所能的撫養寶寶長大」。

(中時電子報)

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