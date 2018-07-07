國際選秀舞台 參賽者信誓旦旦要當第二個藤岡靛

2018年07月07日 17:03 中時 蕭雅玲

來自日本的船崎泰榮誓言當第二個藤岡靛。（盧褘褀攝）

台巴混血兒李制益。（盧褘褀攝）

盧純玉為了參加海選特地來台。（盧褘褀）

第七屆璀璨之星海選活動今（7日）開跑，本屆網路報名有來自日本、德國、加拿大、馬來西亞、香港等地的參賽者，比賽現場一早就出現不少混血與國外參賽者，其中有不少參賽者則是由家長陪同一起現身選秀現場。21歲的李制益，爸爸是巴拉圭人的台巴混血兒，身高187公分的他，小時候就當過童星拍廣告，第一次報名參加選秀，從3個月前就開始健身減重，從92公斤減到83公斤，還特別找老師特訓2個月，教他走台步。

來自日本的船崎泰榮，來台學中文才一年，就說得一口流利中文，曾在日本客串演過電影，也當過時尚雜誌編輯，因為很想要往演藝圈發展，所以報名模特兒組與演藝組的選拔，在台上他信誓旦旦用中文說，如果有機會往演藝圈展，一定會努力成為第二個藤岡靛。

蘇曉君家住廣東珠海，今年29歲的她第一次來台，就是為了參加璀璨之星海選，她透露自己是透過微博開始關注伊林，期間有的2、3年沒用社群網站，一直到今年5月再次登入看到璀璨之星選秀活動，為了參加初選還報名旅行團來台，4日抵台跟團到日月潭、高美濕地、九份等地旅遊，初選結束便跟團回去，由於簽證很難取得，若真的初選過了恐怕也無法再來參加複賽，但對於能有這樣的一個經驗，她覺得很值得。

來自寧夏的盧純玉，今年曾參加上海伊林選秀活動獲得第二名，因為成績不夠滿意，加上很想改變自己，於是在決定到台灣再次參賽」她表示4年前就想參加璀璨之星選秀，但剛好遇到簽證問題，得返回大陸錯過活動，她表示，特別喜歡伊林，其他比賽都沒有參加過，所以一定會全力以赴參賽。

來自加拿的Kayla與Troy姊弟倆，是土耳其與加拿大籍混血，從小全家移民加拿大，媽媽從網路上得知璀璨之星選秀活動，剛好學校放假要回台灣，於是便幫姐弟倆報名「花漾少女少男組」，雖然對台灣演藝環境不熟悉，但也希望藉由選秀比賽吸收經驗。

13歲的吳姿儀來自台中，擁有南非與阿美族的混血基因，五官深邃的她從小就喜歡街舞，對演藝工作很有興趣，所以對這方面有興趣，為了幫她圓夢，於是媽媽幫她報名「花漾少女組」選拔。

(中時 )