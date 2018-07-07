美主流媒體對陸美貿易戰感到憂心

2018年07月07日 17:32 中時 諶悠文

美國政府6日凌晨正式開始對來自中國的340億美元進口商品加徵25%關稅，大陸隨後以同樣規模和力度反擊。美國主流媒體對這場陸美貿易戰帶來的廣泛不利影響，感到憂心。

美聯社分析，貿易戰將帶動物價上漲，並導致經濟成長放緩。兩大世界經濟體開戰將衝擊消費者、工人、公司和投資者。儘管第一輪交火可能不會對雙方經濟造成太大傷害，但傷害可能很快就會加劇。

報導指出，不斷加徵關稅將會使消費者面臨價格上漲，使依賴進口零組件的公司成本上升，擾亂金融市場，同時，由於企業高層都在觀望川普政府是否能與北京休兵，可能會導致公司裁員和暫緩投資。去年美國國會通過的減稅法案帶來的諸多利多可能會化為烏有。美林銀行的經濟學家警告，一場全面的貿易戰將可能使美國經濟面臨進入衰退的風險。

美國全國廣播公司（NBC）引述中國美國商會主席蔡瑞德的話稱，貿易戰沒有贏家。報導指出，美陸兩個世界最大經濟體的衝突反映出他們作為消費者、商業夥伴和競爭對手的長期緊張關係。美國官員擔心中國大陸在機器人、生物科技和人工智能領域的發展會動搖美國的工業領先地位。企業憂慮美陸貿易爭端會使全球經濟成長放緩。預估如果雙方最終對2500億美元的進口商品加徵關稅，世界經濟成長率將在2019年至2020年降低0.5%。

《紐約時報》分析指出，這場美陸貿易糾紛將席捲全球供應鏈，增加企業和消費者的成本，並擾亂全球股市，由於預計美國將與幾乎其他所有國家長期貿易角力，因此股市一直動盪不安。川普政府對全球最大的製造業中心大陸加徵關稅將影響市佔率高，以及依賴全球供應鏈高的公司，對美國公司造成的傷害可能比對大陸企業造成的傷害更大。

(中時 )