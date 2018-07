2018年07月07日 17:39 中時 陳鴻偉 、 郭吉銓

超跑車頭粉碎、零件四散。(郭吉銓攝)

自強隧道7日2死3傷車禍,游男駕駛的藍寶堅尼,高速行駛噪音在隧道發生巨響,即是車友所謂的「炸隧道」,游在開車前使用GOPRO錄影器材曝光,他在出發前,先用英文開心表示:「now we are gonna have some fun!」接著就朝故宮路加速狂飆。

畫面中目測車子時速飆破150公里,游男車子1分鐘內駛進隧道發出震天巨響,游的女友則在副駕駛座滑手機,但隨後車子就撞上護欄打滑,接著猛然撞上工程車,畫面一片漆黑,因一切發生太快,劉女連尖叫呼喊都來不及就已殞命,場面十分驚悚。

(中時 )