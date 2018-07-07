退休校長林琨清辦「紙上春風」書法展 義賣所得捐助偏鄉

2018年07月07日 17:38 中時 楊樹煌

退休校長林琨清在「紙上春風」書法展向參觀民眾解說他的書法作品特色。（楊樹煌攝）

魚池鄉長陳錦倫（左）得知林琨清（右）書法展作品將義賣捐助偏鄉，除來往觀展並對其善舉表達敬意。（楊樹煌攝）

林琨清的「紙上春風」書法展，展場中並有茶藝師沈傳平展現茶藝，並供來賓品茶，深具高雅氣氛。（楊樹煌攝）

埔里紙教堂前荷花綻放，內有「紙上春風」書法義賣，賞書法兼賞荷，有如春風拂面，怡然自適，暑氣頓消。（楊樹煌攝）

埔里鎮紙教堂流藝廊，今7日有退休校長林琨清舉辦別開生面的「紙上春風」書法展，展出作品將全數義賣，所得將捐贈給偏鄉親愛國小，除資助弦樂團持續發展，並作為推展藝文活動之用；一向致力藝文發展的魚池鄉長陳錦倫和新故鄉文教基金會董事廖嘉展特到場觀展，並對林琨清的義舉大表讚佩。

2016年日本熊本大地震時，新故鄉文教基金會發起募款賑災活動，當時由校長退休當書法家的林琨清，毫不猶豫的慨捐4件書法墨寶在紙教堂義賣，悉數捐給日本震災充當善款，為賑災盡份心力；此次林琨清再度於紙教堂舉辦紙上春風書法展，作品也將全數義賣，林琨清說，這是延續熊本地震賑災情緣。

林琨清2013年自明潭國小校長退休，除持續孜孜矻矻臨習碑帖，並成立了「正能量書法教室」，積極推廣書法；由於他曾服務於原鄉互助國小，深知偏鄉學校經費拮据，所以決定將這次展出作品全部義賣，所得捐給仁愛鄉親愛國小。

林琨清表示，親愛國小致力發展提琴弦樂，並成立親愛愛樂樂團，深具成果，偏鄉的經費一直是最大障礙，所以盼能資助該校弦樂持續發展以及推展藝文活動；親愛國小校長詹素娥得知，深受感動，並表示，感謝林琨清校長的善行義舉，定會把義賣善款善加應用。

林琨清在校長任內曾舉辦過6次個展，退休後第1場創作展，就選在紙教堂流藝廊，樣式大多為小品，內容為平日閱讀筆記，摘錄的都是發人深省，啟迪人心的美文佳句，搭配紙教堂盛夏的荷花綻放，雖溽暑難耐，但來到紙教堂賞書法賞荷花，就如春風拂面，怡然自適，暑氣頓消。

(中時 )