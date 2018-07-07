農委會點名火龍果價格將崩盤 農民聞訊跳腳

花壇鄉青農種植的火龍果果實碩大賣相又好，在農會市集中擺出來賣，一斤僅30元，但對於近日行情崩盤一家三口皆不願多談。(謝瓊雲攝)

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花壇鄉青農種植的紅肉火龍果，每顆都將近4、500公克。(謝瓊雲攝)
火龍果營養豐富，是夏季最受歡迎的水果，一年可五收、甚至六收，加上前兩年價格看俏，導致太多農民搶種。(謝瓊雲攝)
賣相較差的次級品，農會市集擺攤自產自銷零售價，一包七顆只要100元。(謝瓊雲攝)

根據彰化縣農業處統計，全縣火龍果去年種植總面積504公頃、產量達1萬2438公噸，居全台之冠；農委會點名火龍果價格將崩盤，讓不少農民聞訊跳腳，直批「別再講了，快點想辦法幫忙外銷、加工比較實在！」

二林鎮一名女青農無奈說，去年每斤行情至少都有60至70元，今年價格跌了2、3成，她種植的草生無毒栽培火龍果，採自產自銷，賣相雖好，卻因市場整體價錢下降，售價也跟著調降。

她建議農委會加把勁幫農民爭取外銷機會、盡快補助經費成立中部的農產加工廠，還要輔導青農學習轉作不同的農作物。

專種果實碩大、高價位火龍果的員林市果農則抱怨，時機不好，北部前幾年關掉太多工廠，一些沒工作的青壯年紛紛返鄉、回中南部從農，卻不做功課學習正確農業知識提升技術，全都一窩蜂爭相搶種。

他怒批，火龍果生產過剩，許多次級品小小一顆又品質不佳，良莠不齊打亂了整體市場行情，南部盤商根本不到中部來收購，果菜市場交易行情1公斤剩下10元，叫他們要怎麼賣？

彰化縣農會總幹事廖振賢表示，農產供需失調價格就會崩盤，呼籲農委會等農政單位不能再鴕鳥心態，農民是可以教育和管理的，做好計畫生產、總量管制，輔導農民適地適種，才能揮別菜金菜土的夢魘。

廖振賢說，多年前立法院長蘇嘉全與全國各農會代表座談時就曾提過95機制，他呼籲今年這個時刻，不論大宗蔬果任何品項，農委會應盡速透過95或93機制啟動補助計畫，保障農民收益。

(中時 )

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