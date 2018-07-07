台灣食材結合醬油 3國選手金蘭盃爭霸

第8屆金蘭盃國際廚藝賽7日在清水嘉陽高中登場，今年首次有外國選手挑戰。（陳淑娥攝）

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台灣醬料風味多元，韓國選手足足花1個月不斷試菜，用了30多種醬油。（陳淑娥攝）
中華醫事科大餐旅系王禹璁、蔡銘洋為料理競賽常勝軍。（陳淑娥攝）
泰國選手第一次來台參賽、第一次接觸台式醬料，甚至是第一次製作中式料理。（陳淑娥攝）

台灣在地食材與醬油擦出火花！金蘭盃國際廚藝賽7日在清水嘉陽高中登場，今年首次有外國選手挑戰，集結20組台、泰、韓高手大展廚藝，決賽以「黑盒子」模式進行，事先不知道食材內容，學生組常勝軍王禹璁、蔡銘洋，能否再次奪冠引人注目，成績預計在晚間6點揭曉。

金蘭董事長鍾淳名表示，金蘭盃廚藝競賽邁入第8個年頭，年年推廣台灣在地食材與多樣多變的金蘭醬料，並發掘全台料理新秀及提供交流舞台。評審長張志騰說，參賽不但可增廣選手廚藝視野及臨場反應，主題更能考驗廚藝實力。

學生組部分，中華醫事科大餐旅系王禹璁、蔡銘洋為料理競賽常勝軍，首次面對韓國對手，2人加緊練習並上網蒐集該國廚藝技巧，有信心能拿下冠軍！韓國選手表示，台灣醬料風味比韓國多元，為了讓家鄉料理能結合金蘭醬料的多樣風味，足足花1個月不斷試菜，用了30多種醬油。

另外，職業組的台中羽笠食事處陳彥文，擁有《食戟之靈》主角幸平創真的實驗精神，熱中嘗試大膽食材搭配，他更為了削出長方型圓柱的蘿蔔飽受挫折，花了1年半才成功。泰國選手則有參加國際競賽經驗，卻是第一次來台參賽、第一次接觸台式醬料，甚至是第一次製作中式料理。

(中時 )

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