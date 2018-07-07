扁擔挑書推廣閱讀！ 深坑「豆腐閱讀節」起跑

2018年07月07日 17:40 中時 葉書宏

新北市立圖書館深坑分館2018年「豆腐閱讀節」即日起至8月10日登場，深坑分館主任楊俊生肩挑書香扁擔於老街上漂書，向遊客推薦好書閱讀。（葉書宏攝）

新北市立圖書館深坑分館2018年「豆腐閱讀節」即日起至8月10日登場，深坑分館主任楊俊生肩挑書香扁擔於老街上漂書，向遊客推薦好書閱讀。（葉書宏攝）

新北市立圖書館深坑分館2018年「豆腐閱讀節」即日起至8月10日登場，只要到深坑分館借滿5本書，便可獲得閱讀書籤抵用券一張；深坑分館主任楊俊生今（7日）肩挑書香扁擔於老街上漂書，向遊客推薦好書閱讀。

楊俊生表示，暑假是親子出遊的旺季，也是閱讀的好時節，為鼓勵大家多閱讀好書，深坑分館特別推出暑假限定的「豆腐閱讀節」活動，只要到深坑分館借滿5本書，可獲得閱讀書籤抵用券一張，憑書籤到老街美食消費，可享消費100元折抵20元的優惠。

有趣的是，楊俊生特別在起跑首日，用書香扁擔挑著裝滿書的竹簍，沿著老街分送好書，邀請遊客們休閒旅遊之外，也能一起閱讀充電，逗趣活潑的模樣吸引不少大小朋友關注了解，成功替活動宣傳。

楊俊生表示，深坑以豆腐聞名，「豆腐閱讀節」活動特別結合老街美食商家推出「暑假特別優惠」，不但借書可以省荷包，大飽口福之餘還能享受書香，同時規畫有一系列精采活動。

8月4日「豆腐DIY」鮮體驗活動，將帶大家體驗手做豆腐的樂趣；另外還有充滿驚喜有趣的「一日行動博物館」體驗，7月16日「紅毛城探險記」、7月23日「茶博館珍奇櫃」及7月30日「考什麼古？」歡迎民眾暑假到深坑享受書香、豆腐香的美食閱讀之旅，相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )