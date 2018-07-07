李佳薇放閃3個月新戀情！謝和弦虧「牽得超燦爛」

2018年07月07日 17:50 中時 尤嬿妮

李佳薇今辦新專輯簽唱會，師兄謝和弦站台力挺。（盧禕祺攝）

李佳薇今辦新專輯簽唱會，師兄謝和弦站台力挺。（盧禕祺攝）

李佳薇今辦新專輯簽唱會。（盧禕祺攝）

李佳薇日前被拍到與交往三個月的上班族男友L先生牽手逛街，男方身材高大壯碩，小倆口沿途有說有笑，相當甜蜜；她今在台北舉辦新專輯《相反的是》簽唱會被問戀情，大方表示男友年紀比自己小，「承認有男友一開始很擔心，覺得會不會影響他的生活，但想一想覺得其實問心無愧，只不過我的身份是歌手、是公眾人物，被大家拍、議論也是應該的。」

她日前辦發片記者會，爸媽遠從馬來西亞來台力挺，順道與她男友見面，聊起男友與長輩相處情形，她表示：「滿正常的欸，爸媽也沒有講到滿不滿意。」小倆口被偷拍，男友是否在辦公室爆紅？李佳薇笑回：「這我不就不知道了，我沒辦法！」

今下午台北天侯不佳，活動開始前1小時現場下起傾盆大雨，幸好有「太陽之女」稱號的李佳薇發威，登台前雨勢稍緩；她同門師兄謝和弦到場祝賀，一上台就猛虧她與男友牽手放閃，謝和弦笑說：「我今天看到一個新聞超幸福、牽得超燦爛，妳臉上就寫著超幸福啊！」兩人之前常一起跑活動，李佳薇說每次看謝表演超活潑，心想「天啊！這個人怎麼這麼開朗」，謝和弦聽聞繼續虧她：「妳知道我怎麼變這樣（指活潑）的嗎？談戀愛就可以喔！」

謝和弦之前宣佈將參選南投縣埔里鎮鎮長，今表示將於8月領表報名，預計自掏腰包100萬競選，不打廣告也不插競選旗子，「出來選的主要目的，是想讓其他對手有壓力，知道不是隨便選、隨便做就可以當（里長）。」他老婆年初懷孕因胚胎著床失敗導致流產，謝和弦表示生小孩順其自然，也安慰老婆要堅強。

(中時 )