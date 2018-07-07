高齡化醫學研究中心設雲林　台大準備好了！

2018年07月07日 17:57 中時 周麗蘭

台大決定在雲林縣設置國家級高齡醫學研究中心，前校長楊泮池（左四）擔任主持人，共同主持人是台大副校長張慶瑞（左三）、台大雲林分院長黃瑞仁（右五），縣府衛生局長吳昭軍（右三）寄予厚望。（周麗蘭攝）

雲科大特聘教授夏世昌（蹲者右一）以自己將來需要的看護機器人為藍圖，花3年時間研發居家陪伴看護機器人，目前完成度50％。（周麗蘭攝）

雲林縣府2000年提供54公頃土地給台大設校，台大因應高齡社會來臨，決定在雲林設置國家級高齡醫學研究中心，執行高齡研究提供政府高齡政策參考。台大前台大校長楊泮池7日親自南下催生，他表示雲林說明，土地、人才都有了，萬事俱備只欠行政院核定。

為了申設國家級高齡醫學研究中心，台大與雲林縣府7日共同舉辦高齡福祉研討會，雲林科技大學、虎尾科技大學趁機展示這幾年研發的高齡醫療器材。

其中，科大特聘教授夏世昌以自己將來需要的看護機器人為藍圖，花3年時間研發「遠端看護機器人」，目前完成度50％。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，2012年雲林縣就向衛生署提案在雲林成立整合國家資源的老年研究中心，雖然鍛羽而歸但未曾放棄，2016又露出曙光，縣府尋求台大協助，攜手合作爭取在台大雲林分部的校地上設置國家級高齡醫學研究中心。

吳昭軍說，縣府捐給台大雲林分部的校地既是現成且整理好，人才有台大各學院支援，基地位於高鐵雲林站五百公尺處，邀請前校長楊泮池擔綱中心主持人，共同主持人是台大副校長張慶瑞與雲林分院長黃瑞仁，土地、人才、交通都具備，雲林絕對有條件設置高齡化研究中心。

楊泮池表示，此一計畫目前已有民間挹注資源，但國家經費一定要投入，光靠台大的力量不夠，台大雲林分部除了醫院，農學院也已進駐，再結合生醫研究資源，就能使雲林成為農業健康大縣及國家長照計畫的基地。

台大醫學院教授、中心執行長劉宏輝表示，台大規畫在雲林分部成立的國家級高齡醫學研究中心將有四大部門，長壽生物學、高齡社會學、健康產業學、高齡醫療學，將與雲科大、虎尾大密切合作，開發出來的醫療器材，導入雲林分院做臨床試驗。

(中時 )