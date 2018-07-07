想為流浪狗覓一個家 大學生、外國藝術家快閃辦展

澳洲籍Michael（右）擬人化描繪他眼中的流浪狗、陳柏翰（左）則以鏡頭紀錄流浪狗生活樣態，盼能傳遞溫暖的訊息，讓更多人關心這個近在生活的議題。（曹婷婷攝）

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想為流浪動物尋找一個家的大學生、藝術家一拍即合，透過攝影、繪畫等手法呈現眼中流浪狗生活樣態，來自澳洲的Michael擬人化描繪天使狗、酗酒狗，傳遞人與動物微妙關係；陳柏翰用鏡頭記錄浪浪生活和人類並無兩樣，近來快閃餐廳展覽，抓住不少民眾目光，作品在永康區的駐地Staytion展到明天。

集結8個人之力完成的快閃展覽，背後是南應大學生與藝術家激盪出來的火花。南應大應用外語系的陳柏翰說，身邊不乏可見流浪貓狗，這幾年政府重視流浪動物的議題，雖也有改善，但流浪動物的足跡仍隨處可見，他和一群有志者思考，能為這些動物做些什麼？催生這次展覽。

英國籍教師Ciaran跟澳洲籍的Michael是此次展覽唯二的外國人，兩人看待台灣流浪動物的角度也有所不同。Michael在台灣一邊旅行一邊創作迄已近2年，喜歡台南同時擁有科技與傳統的特質而長住下來，他說，動物與人類某種程度很像，有些無家可歸、有些生理或心理生病，藉由擬人化繪圖，既是關懷動物也影射人類自己。

Ciaran則是走進偏鄉柳營新山國小拍攝師生認養的流浪狗，從外國人的眼睛去關懷這塊土地的流浪狗故事，讓師生都感動不已，成為被拍攝對象的林淑熹老師說，不見得每個人都有餘力去關懷與己無關的流浪狗，當遇到一個外國人主動來幫忙記錄這個過程，覺得很暖心。

(中時 )

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