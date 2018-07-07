扁聯會席開百桌聯誼 許忠信高喊挺扁反新

扁聯會在台南的聯誼聚餐，陳水扁因無法與會，特別預錄影片祝賀。（洪榮志攝）

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扁聯會在台南舉行聯誼餐會，席開百桌，有千人到場參與。（洪榮志攝）
扁聯會理事長郭正典（中）指出，該會已轉型成為替陳水扁討回公道及實現一邊一國理念的社會團體。（洪榮志攝）

扁聯會7日中午在台南仁德舉行聯誼餐會，席開百桌，有千人到場參與。由於主桌放置「總統陳水扁」的名牌，一度引發支持者關心阿扁是否出席；但阿扁最後以預錄的近5分鐘影片，拜託扁友們年底選舉支持「一邊一國」連線推薦的候選人。

以無黨籍身分參選台南市長的前台聯立委許忠信，致詞時更高喊「挺扁反新」，還批評民進黨新潮流系是目前陳水扁特赦的最大阻力，並帶領全場扁友一起要求「特赦阿扁」。

陳水扁透過預錄影片向現場千名支持者問好時，也提醒扁友們，這是扁聯會成立以來最盛大成功的餐會，「人多雖很熱鬧，但同心最重要」。

陳水扁還強調，扁聯會的成立有2大宗旨，包括「一邊一國、住民自決」及「平反扁案、討回公道」；他感謝支持者為這2大宗旨打拚，並呼籲扁友們年底的地方選舉，能支持一邊一國連線推薦的候選人。

扁聯會理事長郭正典也指出，扁聯會原本只是扁友們聯繫感情的組織，但因扁案冤屈遲遲未獲平反或特赦，才轉型成為替陳水扁討回公道及實現一邊一國理念的社會團體。

郭正典還說，扁聯會於2017年12月2日成立以來，規模愈來愈大，「此一現象反映扁友們對蔡英文遲遲不特赦阿扁的不耐，以及對小英愈來愈緊縮阿扁活動空間的不滿！」

(中時 )

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