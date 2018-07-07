蟻人與黃蜂女訪台加持 票房預估本周末破億

2018年07月07日 18:19 時報周刊 張毓琪

保羅路德上月來台為電影《蟻人與黃蜂女》宣傳，熱心公益他不忘利用空檔拉著「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉一起與喜願協會合作，邀請近150位重症病童與家長免費到戲院看電影，希望能用電影中的輕鬆幽默與正面能量，帶給病童們快樂、希望和勇氣的感受，兩人不但錄製影片鼓勵病童，保羅路德更大讚這些正在努力對抗病魔的孩子們為「真正的英雄」。

保羅路德育有一兒一女， 13歲的大兒子本就是漫威粉絲，對於老爸扮演超級英雄，他非常地開心，不過保羅路德爆料，兒子最愛的不是蟻人，而是酷寒戰士，倒是8歲的女兒很捧場，沒事就在畫螞蟻，看到螞蟻還會興奮地叫爸爸來看。疼愛孩子的保羅路德，訪台期間不忘與愛女視訊，通話時還與拿著洋娃娃的女兒玩起角色扮演遊戲，稱自己是其中一隻娃娃─崔西。

活潑外向的伊凡潔琳莉莉，因為喜歡爬樹而有「猴子」的綽號，在台期間她也展現好動本性，四處趴趴走，不但去了迪化街、鼎泰豐，還多停留一天到平溪遊玩，平易近人的她大方與遊客合影，與媒體互動也毫無架子，在聯訪時主動拉著椅子與記者圍成一圈。

伊凡潔琳莉莉在受訪時透露，她最喜歡的英雄是神力女超人和蜘蛛人，坦言當初漫威找她時，根本不知道蟻人是什麼，「他們很認真地向我解釋，那是我第一次知道蟻人和黃蜂女。」《蟻人與黃蜂女》現正在台熱映，7/4（周三）至7/6（周五）全台票房累積6700萬，預估本周末將破億。

(時報周刊)