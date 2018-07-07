2018年07月07日 18:36 中時 李義

演唱會現場爆滿，一首接一首國台語經典老歌，志工聽得如癡如醉。（李義攝）

高雄市社會局副局長葉玉如感謝基金會長年關懷社會與弱勢。（李義攝）

高雄市青溪總會總會長李玉文，讚美志工是台灣最美麗的風景。（李義攝）

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁，代表董事長蔡衍明向志工致敬。（李義攝）

歌手陳思安。

歌手朱海君。

歌手楊哲。

歌手蘇宥蓉。

歌手董育君（右）與粉絲合影。

歌手沈建豪。

蔡衍明基金會《向志工致敬》公益演唱會，志工聽得如癡如醉

台灣最美的風景是人，而人的風景中最美的就是無私奉獻的志工！蔡衍明愛心基金會年度第7場《向高雄市志工致敬》公益演唱會7日在高雄師範大學舉行，8位歌手一首接一首好歌，志工們聽得如癡如醉，安可聲不斷。

常年關懷支持志工的高雄市青溪總會總會長李玉文致詞說，志工在醫院學校等社會各個角落裡默默付出，台灣最美的風景是人，志工是最美風景裡的人，德不孤必有鄰，因看見志工的付出而有更多人加入志工行列。

社會局副局長葉玉如表示，感謝蔡衍明基金會常年關懷弱勢不遺餘力，這次針對志工公益演唱會，高雄有11萬志工，今年各領域會持續擴大，讓社會看見志工的真善美，也因志工夥伴的努力，高雄是全國唯一連續16年志工評比都是優等的城市。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁特別感謝社會局大力長期協助基金會關懷社會活動，公益演唱會獲得青溪總會、青商會大力支持，也感謝晨間廚房、高師大提供舒適的場地。

周說，政府力量有限，民力無窮，代表蔡衍明董事長向默默付出的志工致敬，旺旺友聯保險公司贈送與會志工精美實用的收納袋，表達對志工犧牲奉獻的敬意。

蔡衍明愛心基金會強調互惠精神，為鼓勵大家一起做志工，邀集眾多藝人擔任一日志工大使，以行動為全台各地的志工熱情獻唱，慰勞長期參與志工服務的叔叔、伯伯、阿姨們，並期許更多人一同投入志工服務，關心社會，參與公共事務。

在主持人NONO幽風趣的串場下，炒熱現場氣氛，歌手朱海君、陳思安、楊哲、方寧、董育君、蘇峟蓉、沈建豪等8位藝人，高歌膾炙人口的22首經典國台語老歌，志工們聽得如癡如醉，掌聲不斷，不少粉絲也爭相與歌手合影，現場氣氛嗨翻天，安可聲不斷，欲罷不能。

(中時 )