陸美貿易戰開打 韓汽車半導體業首當其衝

2018年07月07日 18:28 中時 王嘉源

南韓《中央日報》7日指出，隨著陸美貿易戰開打，韓國經濟也亮起了紅燈。陸美圍繞1300餘種核心出口商品展開貿易戰，不僅會讓雙方元氣大傷，對每年外貿出口額高達1兆美元、高度依賴對外貿易的韓國經濟來說也將產生影響。特別是對於韓國的第一大出口市場中國大陸，韓國對陸出口的79％都是中間材料，還有不少企業為了對美出口商品而將材料和零部件生產工廠設在大陸。有不少人擔憂一旦陸美貿易戰爭激化，韓國出口將會受到巨大影響，甚至會成為貿易戰爭的最大受害者。

面對陸美兩國日漸激烈的貿易糾紛，韓國政府也緊急行動起來。韓國產業通商資源部部長白雲揆6日在首爾韓國技術中心召開陸美貿易糾紛實體經濟盤點會議，並在會上指出「中國和美國分別是韓國的第一和第二大出口對象國，兩國的貿易糾紛激化，導致出口依賴程度較高的韓國經濟也面臨著巨大不確定性，出口行業的憂慮日漸加深」，但他表示「兩國從今日宣布即將實施的對340億美元商品加徵進口關稅和追加160億美元商品關稅的措施，短期內對韓國出口的影響還非常有限」。此番談話旨在指出，兩國貿易衝突不會對韓國出口造成直接影響，以此穩定經濟界的不安情緒。

但是，據《中央日報》報導，韓國企業界看待陸美貿易衝突的視角卻充滿憂慮。資訊科技（IT）業的相關人士說「中國都是進口韓國的中間材料進行加工組裝後出口到美國市場」，「貿易戰爭一定會導致我們對華出口的總量減少，這一點顯而易見」。業界另一位相關人士說「除了直接對華出口的產品，我們還有很多出口到美國的產品都是在中國生產，因此對美國徵收進口關稅的方式非常敏感」。

韓國半導體、材料、零部件行業很多都將生產工廠設在大陸，如果美國對陸生產的半導體或材料徵收關稅，韓國這些「迂回出口企業」將會受到直接打擊。

韓國現代經濟研究院經濟研究室長周元（音）表示，「如果考慮到資材等間接出口，陸美貿易戰將會導致韓國對華出口額減少282.6億美元」。此外分析還認為，汽車、鋼鐵、船隻等韓國的主要出口產品也會受到貿易戰爭的直接威脅。

《中央日報》指出，對於依靠出口生存的韓國來說，貿易減少是個非常可怕的消息。經合組織（OECD）等國際機構預測，大陸進口量每減少10％，韓國經濟增長率將下降1.6個百分點，而去年韓國經濟增長率只有3％出頭。

路透也預測，對外經濟依存度較高的韓國、台灣、新加坡、匈牙利等國家和地區，將成為陸美貿易戰爭的最大受害者。韓國、台灣和新加坡對大陸市場的出口比例非常高，而對於匈牙利來說，汽車及零部件是出口最多的兩類產品。

《中央日報》報導說，貿易戰爭如果長期持續下去，韓國經濟所受影響將更加嚴重。如果歐盟（EU）也捲入這場貿易戰爭，世界經濟將整體陷入停滯。國際貨幣基金（IMF）和摩根大通等機構預測，如果主要經濟體將關稅提高到20％，與不發生貿易戰爭時的情況相比，2021年的全球貿易量將減少7.8個百分點，世界經濟增長率將下降1.3個百分點。

韓國貿易協會預測，陸美貿易戰爭如果擴大到歐盟等經濟體，全球貿易量將會減少6％，韓國出口也會減少6.4％（367億美元）。如果貿易戰爭長期化，美國和大陸的國內總產值（GDP）增長率都將放緩，韓國的出口也將不可避免地隨之減少。

仁荷大學副校長鄭仁教最近在韓國經濟研究院主辦的研討會上表示「韓國和台灣很可能成為美貿易戰爭的最大受害者」，「應該考慮降低對華依存度，對可能因為貿易戰爭受到打擊的產業進行結構改革重組」。

(中時 )