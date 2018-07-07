《中時晚間快報》產銷失衡 陳菊責農委會做不好

2018年07月07日 18:31 中時電子報 綜合報導

◎產銷失衡 陳菊責農委會做不好

總統府祕書長陳菊今出席「總統府大開放-特色農產市集」活動，面對最近農產品產些失衡表示，本來風調雨順，農委會非常高興，但風調雨順有若干農產品在產量部分，難免比平常更豐收，所以在行銷部分，雖然農委會有很多很好機制，不過還是難免讓少數農民，不管在行銷等各方面，還是沒有辦法做到非常盡善、完美。

◎強颱瑪莉亞有雙眼牆 最快下周一發海警

今年第8號颱風瑪莉亞已轉為強颱，週末對台灣仍無影響，氣象局最快可能下周一晚間發布海上颱風警報，中央氣象局預報員顏增璽表示瑪莉亞有雙眼牆結構，且路徑偏南，若路徑持續往南，周二清晨可能發布陸上警報。

◎貿易戰衝擊美企供應鏈 紐時：美衝擊更甚陸

美國政府6日凌晨正式開始對來自中國的340億美元進口商品加徵25%關稅，大陸隨後以同樣規模和力度反擊。美國主流媒體對這場陸美貿易戰帶來的廣泛不利影響，感到憂心。

◎璀璨之星今海選 林嘉綺想推愛女參加

第7屆伊林璀璨之星今舉行海選活動，今年有「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」、預計8月22日選出各組冠軍。伊林當家一姊林嘉綺說，「我再過6年就可以當星媽了。」笑稱打算送5歲女兒參加海選，她自己當年是被模特兒公司老闆挖掘入行，沒經過比賽，很難體會參賽者的心情，不過她自己光克服上台就花一段時間，「我是用時間來打平對舞台的熟悉感」。

(中時電子報)