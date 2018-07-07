雄中大叔進擊！ 募捐50萬書贈清寒子弟

2018年07月07日 19:15 中時 柯宗緯

雄中畢業「大叔」發起串連，7日捐贈書籍給弱勢子弟，盼能翻轉孩子人生。（柯宗緯攝）

雄中畢業「大叔」發起串連，7日捐贈書籍給弱勢子弟，盼能翻轉孩子人生。（柯宗緯攝）

進擊的大叔！高雄中學一群畢業逾30年的大叔，串連群組400多名老同學力量，籌備5個多月募得50多萬元，「客製化」書單捐書給清寒子弟，7日頒發給南高雄家扶中心贈送給110名學子，藉此減輕弱勢家庭經濟負擔，也鼓勵孩子逆流而上。

這群雄中75級畢業同學會（自稱雄大組），2年多前發起畢業30周年聯誼，從原本吃吃喝喝，轉換到對社會公益貢獻力量。他們不再是當年的毛頭小子，已在不同領域發光發熱，也懂得善用其手中資源，盡其所能回饋社會，盼這股愛的力量延續下去。

雄大組總召李佳言透露，會有這個念頭是因為雄中是一個大家庭，自己當年畢業前夕，出車禍沒能參與畢業典禮，同儕們到醫院探視，這份感動始終掛在心頭。

李佳言說，籌備這些書籍相當費工夫，但大伙兒目標一致「照單全收」，鼓勵孩子寫出想讀的參考書、課外書，工作人員再想辦法一一滿足學子願望，盼能達到拋磚引玉效果，帶動社會更多善心資源，挹注家扶孩子身上。

其中，有名雄女學生開出40多本書單，「大叔」陳錫坤也肯定其向上精神，照單全收花了上萬元贈書。出自單親家庭的雙胞胎吳柏融與柏翰分別考取鳳中、雄工，感謝雄大組客製化參考書，全民英檢就可以派上用場，彼此也可以交換課外書閱讀。

(中時 )