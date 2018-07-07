台日交流高峰會登場 場外抗議「八嘎呀囉」

2018年07月07日 18:36 中時 柯宗緯

台日交流高峰會7日於高雄展覽館登場，象徵台日友誼新時代來臨。（柯宗緯攝）

台日交流高峰會7日於高雄展覽館登場，場外反年改團體高舉白幡陳抗。（柯宗緯攝）

台日交流高峰會7日於高雄展覽館登場，場外年改團體持續抗議，更有人大罵「八嘎呀囉」。（柯宗緯攝）

台日交流高峰會7日於高雄展覽館登場，會前年改團體一行10多人聚集館外抗議，有高舉日本國旗版白幡，也有敲鑼大喊「八嘎呀囉」，最後趕在台日貴賓抵達前，轄區前鎮分局警方聲聲勸退及以重重人牆隔離抗議人群，未釀太大風波。

台日交流高峰會由高雄市議會舉辦，今年第4屆首度跨海到高雄舉行，日本方面有40個議會、323位日本議員齊聚，創下歷屆台日交流高峰會最高規模，而台灣有22個議會、118位議員參與，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、駐日代表謝長廷也特地出席。

高市議長康裕成發布「高雄宣言」指出，台、日同為亞太民主夥伴，雙方於災害發生時互相關心、協助，見證患難見真情，期許高峰會促使雙方民間廣泛交流、觀光共榮，並支持台灣參與國際組織，如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，讓台日攜手成為最緊密區域夥伴。

賴清德表達日本先前對台南、花蓮地震關心慰問，以及安倍首相「台灣加油」激勵影片。他說，近日日本發生大雨，期望災情降到最低，而大阪地震重建圓滿順利。未來，希望台日雙方針對天然災害如颱風、地震共同於預防、救災方面合作，減少天然災害對兩國衝擊。

陳菊則指出，台灣遭逢天災地變，感謝日本給予協助溫暖，而兩國在民主、自由價值相當接近，希望藉由觀光、文化、經貿等交流，讓彼此關係更緊密。謝長廷也認為，台、日是「善的循環」可作為世界和平典範，可擴散亞洲乃至世界。

康裕成也與日本全國日台議員協議會會長藤田和秀特別簽訂友好交流協定書，成為台、日第1個以地方議會為聯盟的跨國姊妹會。不過，會前反年改團體於場外陳抗，一度更要衝向輕軌及堵車道，更以日文飆罵「八嘎呀囉」，所幸在日本貴賓抵達前被警方驅離。

(中時 )