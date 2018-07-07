六軍團「百人刺槍」隊員驚喜求婚抱得美人歸

2018年07月07日 19:31 中時 楊佳穎

六軍團刺槍隊（六軍團提供）

柯威廷驚喜求婚成功（六軍團提供）

柯威廷驚喜求婚成功（六軍團提供）

柯威廷驚喜求婚成功（六軍團提供）

國防部7日下午在國家兩廳院藝文廣場舉辦「2018『儀』起爭霸」第二屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽，雖然現場下起大雨，各參賽及表演隊伍仍賣力演出。其中，第六軍團指揮部「刺槍隊」帶來許久未見的「百人刺槍」，隊員柯威廷中士更在演出後，於自由廣場牌樓下拿出戒指及花束向女友求婚成功，並一同通過弟兄搭建的木槍拱門，吸引在場民眾圍觀鼓掌祝福。

第六軍團刺槍隊「百人刺槍」，區分團體刺、個人刺及擊破等3階段。六軍團指出，在現代科技戰爭中，善用任何武器攻擊敵人，是一個合格軍人的基本要素；而此次操演中，無論是著重靈敏連動的連續攻擊，或是需「手、眼、身、法、步」協調的木槍擊破，每位隊員都展現出氣刀體一致、一擊必殺的驚人氣勢，精湛流暢的默契表現也贏得全場觀眾熱烈掌聲與喝采。

六軍團進一步說，為精進刺槍戰技訓練，於今年3月成立第一期刺槍術師資培訓班，經過三週密集訓練後，培育出60名種子教官，返回部隊擴訓，指導官兵個人戰技；五月下旬，第六軍團再次成立第二期培訓班，由各單位薦派志願者，共145員接受嚴格磨練，並納入第一期隊員擔任教官，傳承寶貴經驗，盼將刺槍術的精髓「力、美、悍」發揮到極致。

另一方面，在刺槍隊中，來自153旅、平時擔任新訓教育班長的柯威廷中士，今日也趁參加操演的機會向女友求婚。他在自由廣場牌樓下拿出戒指及花束，女友也立即點頭答應，兩人緊接著通過由弟兄搭建的「木槍拱門」，接受大家的祝福。

(中時 )