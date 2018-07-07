全國高中儀隊競賽9強爭霸　北一女首度參賽奪冠

2018年07月07日 19:31 中時 楊佳穎

高中儀隊競賽前，各校把握時間加緊練習。（軍聞社提供）

國防部7日下午在國家兩廳院藝文廣場舉辦「2018『儀』起爭霸」第二屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽，雖然現場下起大雨，各參賽隊伍仍賣力演出，最終由首度參賽的北一女中奪下冠軍，第二名則是新興高中，第三名為莊敬高職。另外，國防部今年也首度辦理「最佳人氣」及「預測冠軍」網路票選活動，其中最佳人氣獎由高雄女中以15萬5,798票數勝出。

今年度全國高級中等學校儀隊競賽共吸引50所學校報名參加，經過北、中、南三場次初賽，最終由北一女中、新興高中、莊敬高職、台中女中、嘉義女中、仁德醫專、恆春工商、高雄女中及台南一中等9所學校晉級決賽。

國防部長嚴德發致詞表示，世界各國都以儀隊做為軍隊及國家門面，是隆重軍禮的一部分，而既然是門面，儀隊隊員從選拔、訓練到上場操演，都是要經過嚴格的要求，與精準的團隊合作，才能展現力與美的成果，也因為有這麼一段勤訓苦練的過程，讓每位儀隊隊員都深深以儀隊為榮。

嚴德發說，這樣的態度在各位同學身上一樣適用，參加儀隊跟加入國軍一樣，是種至高無上的榮譽，也希望透過今天的儀隊競賽，大家可以彼此交流學習、相互砥礪，這也是舉辦儀隊競賽的目的之一。

嚴德發最後也說，大家都是國家未來的棟樑，而在政府的支持下，國軍有很好的服役條件，加入軍隊，可以報效國家，也可以自我進修，更能保障穩定的生活，「歡迎各位同學加入國軍，一起開創屬於自己的光明未來。」

另一方面，國防部今日也安排了國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍專校戰鼓隊及六軍團刺槍術操演，還有桃園市幸福國小學生儀隊表演壓軸。其中，第六軍團「刺槍隊」帶來許久未見的「百人刺槍」，區分團體刺、個人刺及擊破等3階段，以絕佳的默契、俐落動作及驚人氣魄，充分展現勇猛剽悍的戰力。

(中時 )