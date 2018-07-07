前男友惡意報復！「世界盃最辣女球迷」大尺度淫片瘋傳

2018年07月07日 18:50 中時電子報 吳玫穎

Natalya Nemchinova不雅片網路瘋傳。(取自網路)

世界盃足球賽近日8強賽，地主俄羅斯隊明(8日)凌晨2點將對上克羅埃西亞，而支持俄羅斯隊的28歲女球迷Natalya Nemchinova，則因為擁有甜美臉蛋加上腰束奶澎的性感身材，獲票選為世界盃最性感球迷。不過成為網紅的她，也被起底在網路上流傳多部大尺度淫片，被網友誤指是AV女星。

影片中Natalya Nemchinova全裸張腿任男子撫弄，一臉享受，而這些大尺度影片也讓她被網友誤以為是AV女星。不過她早前也澄清，表示自己從未拍過AV，這些影片是她5年前與前男友分手，慘遭對方惡意報復流出。

據外媒《太陽報》(the Sun)報導，日前她更接受部落客Fyodor Maslov的建議，放話若俄羅斯在世界盃順利奪冠，她將拍攝一系列「漂亮、狂野又性感」的全裸照片慶祝。

(中時電子報)