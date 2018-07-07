籃球》中華藍白提前對決 劉錚領軍老大哥狂勝

劉錚攻下全場最高34分，另有7籃板、4助攻、5抄截。(報系資料照)

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中時電子報

7日在彰化體育館舉行的中華菁英巔峰賽，提前上演中華藍出戰中華白的瓊斯盃熱身賽，靠著劉錚猛轟34分，身為老大哥的中華藍，輕鬆以94比72擊退中華白，8日將進行上演SBL未來之星出戰中華白，等同SBL選秀測試賽。

「今天只是手感還算不錯，希望可以延續到瓊斯盃，甚至到雅加達亞運，」拿34分、7籃板、4助攻與5抄截的劉錚表示，「儘管我們在世界盃資格賽表現並不理想，卻希望能在接下來的國際賽當中，證明我們並沒那麼差。」

就算只是一場熱身賽，中華藍仍讓「新台灣人」戴維斯，搭配蔣淯安、劉錚、周儀翔與周柏臣先發上陣，不過中華白上半場展現年輕拚勁，並未讓中華藍太早把差距拉開，其中以簡祐哲、陳冠毅兩名中華白小將表現最為搶眼。

不過來到下半場，劉錚頻頻快攻上籃取分，搭配黃聰翰、彭俊諺等人的外線火力，中華藍轉眼擴大領先到20分以上，儘管中華白仍不放棄拚命苦追，可是中華藍始終把戴維斯、劉錚兩大主力留在場上，徹底粉碎中華白反撲氣勢。

除了劉錚交出全能表現，彭俊諺也替中華藍拿到12分、6籃板及4抄截，戴維斯11分、10籃板；中華白則以陳冠毅16分、6籃板表現最佳，應該有助提升他在9日SBL選秀會行情，能仁家商教練林正明之子林庭謙10分。

另外一場比賽結果，中華白B隊靠著才剛確定進入美國NCAA一級東南密蘇里州大就讀的高國豪攻下20分演出，最後以90比74輕取中華U18亞青代表隊，中華U18隊將於8月5日前往泰國曼谷參加亞洲U18男籃錦標賽。

(中時電子報)

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