「要貿易不要關稅」 美農民呼籲川普停止貿易戰

友善列印
中時

美國農場主支持自由貿易組織６日發布兩份聲明，批評美國政府當天開始對３４０億美元中國大陸產品加徵關稅，指美國農民利益因此嚴重受損，呼籲川普政府停止貿易戰。

新華社報導，其中一份來自伊利諾伊州農民布倫特比布爾的聲明直截了當地說：「對於像我這樣的大豆農戶而言，這是直接的經濟打擊，是從我的口袋裏搶錢。中西部地區人們的挫敗感在迅速彌漫，我們必須現在解決這個問題。」

中國是美國最大的大豆出口市場，去年出口額高達１４０億美元。比布爾認為，貿易戰使豆農遭受嚴重影響，不僅會導致這一年辛苦勞作的收成大打折扣，而且會讓美國農民失去中國市場的機遇。

另一份聲明以農場主支持自由貿易組織執行總幹事布萊恩屈爾的名義發布。聲明指出，華盛頓四處挑起貿易戰的行為，只會讓本已生計艱難的美國農民遭遇更多噩夢。

「多條戰線貿易戰的惡果正在日復一日地累加並且顯現出來，從中國取消美國大豆的訂單，到（美國）對墨西哥的奶酪出口直線下降，再到（鋼鋁）農業設備價格飆升，經濟損失的事件正在席捲全美農場，」聲明說。

聲明指出，「美國農民要貿易，不要關稅」，「農民要參與全球化競爭並且獲勝，不想生活在華盛頓政府的補貼和空頭支票裡」，「我們要求政府結束貿易戰並且開拓新市場」。

(中時 )

陸美貿易戰開打 韓汽車半導體業… 蓬佩奧稱北韓棄核時間表磋商有進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。