「要貿易不要關稅」 美農民呼籲川普停止貿易戰

2018年07月07日 19:17 中時 諶悠文

美國農場主支持自由貿易組織６日發布兩份聲明，批評美國政府當天開始對３４０億美元中國大陸產品加徵關稅，指美國農民利益因此嚴重受損，呼籲川普政府停止貿易戰。

新華社報導，其中一份來自伊利諾伊州農民布倫特比布爾的聲明直截了當地說：「對於像我這樣的大豆農戶而言，這是直接的經濟打擊，是從我的口袋裏搶錢。中西部地區人們的挫敗感在迅速彌漫，我們必須現在解決這個問題。」

中國是美國最大的大豆出口市場，去年出口額高達１４０億美元。比布爾認為，貿易戰使豆農遭受嚴重影響，不僅會導致這一年辛苦勞作的收成大打折扣，而且會讓美國農民失去中國市場的機遇。

另一份聲明以農場主支持自由貿易組織執行總幹事布萊恩屈爾的名義發布。聲明指出，華盛頓四處挑起貿易戰的行為，只會讓本已生計艱難的美國農民遭遇更多噩夢。

「多條戰線貿易戰的惡果正在日復一日地累加並且顯現出來，從中國取消美國大豆的訂單，到（美國）對墨西哥的奶酪出口直線下降，再到（鋼鋁）農業設備價格飆升，經濟損失的事件正在席捲全美農場，」聲明說。

聲明指出，「美國農民要貿易，不要關稅」，「農民要參與全球化競爭並且獲勝，不想生活在華盛頓政府的補貼和空頭支票裡」，「我們要求政府結束貿易戰並且開拓新市場」。

(中時 )