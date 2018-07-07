86歲高齡水墨書畫家柯耀東個展 大墩文化中心登場

2018年07月07日 19:18 中時 陳淑芬

水墨書畫家柯耀東推出「翰墨寄情－柯耀東八六書畫回顧展」。（陳淑芬攝）

台中市大墩文化中心推出「翰墨寄情－柯耀東八六書畫回顧展」，展出86歲高齡水墨書畫家柯耀東的山水字畫，他7日在開展時表示，人間充滿人情趣味，他多年來用筆畫下故鄉的山村田野，並結交很多同好及好友，未來也將再持續繪畫，創作出更好的作品。

「翰墨寄情－柯耀東八六書畫回顧展」7日舉行開展儀式，台中市文化局長王志誠、佛像人物畫大師李轂摩等多名藝術界人士與會，回顧展將展出至7月25日。

生於南投縣草屯鎮的柯耀東，鑽研水墨書畫創作50多年，曾獲多屆省美展國畫優選等得獎經歷，擅長描繪鄉居景緻、田間農事及童年生活趣味，他筆墨功力深厚、感情豐富，以傳統水墨畫線條展現純樸氣息，部分畫作再添加彩色暈染，呈現多彩卻不失恬淡的獨特風格，書法作品也越見蒼渾雄健。

王志誠致詞時表示，他曾為知名畫家陳澄波作品《玉山遠眺》作詩，遍賞柯耀東展出作品，發現也有一幅《玉山遠眺》，他對此相當有感，認為陳繪畫的玉山很優雅，而柯的則是俊秀，兩者具有異曲同工之妙。

柯耀東的兒子柯適中也是藝術畫家，目前是南開科技大學文創與設計系教授。他表示，父親深愛繪畫，年輕時從手繪電影廣告看板起自學，練就對繪畫、藝術及音樂等多才多藝，父親的作品大多以居住的鄉間田野為題材，充滿對家鄉的感情，對於土生土長的台灣民眾很能產生共鳴與感動。

(中時 )