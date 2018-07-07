桃園盃3對3鬥牛 逾8千選手角逐50萬獎金

2018年07月07日 19:17 中時 蔡依珍

第四屆桃園盃全國3對3籃球賽共有2289隊報名參加，參賽人數達8045人，角逐50萬元總獎金。（蔡依珍攝）

第四屆桃園盃全國3對3籃球賽7日在三民公園登場，共有2289隊報名參加，參賽人數達8045人，除了有外籍移工主動組隊報名，今年也首創50歲以上的長青男子組，希望運動不是年輕人的專利，大家都能活到老、動到老，桃園市長鄭文燦也和「桃園璞園建築籃球隊」隊長林金榜及隊員陳堅恩、陳世杰開球，期許大家都能全力發揮，在7月15日的決賽角逐50萬元總獎金。

鄭文燦說，今年是桃園的籃球豐收年，SBL在桃園巨蛋舉辦第15年季賽與季後賽，現場觀賽人數約6000人，創下SBL有史以來最高紀錄，桃園璞園建築籃球隊也獲得總冠軍；UBA大專籃球聯賽冠亞軍也由體育大學、健行科大奪得；桃園壽山高中、陽明高中、大成國中、忠貞國小等各校在籃球也都有傑出表現。

鄭文燦說，打籃球是青少年朋友最喜歡的運動，市府規劃設置25座天幕球場，也運用橋下空間設置籃球場；同時也規劃10座運動中心以及桃園、大園、中壢、龍潭及楊梅等5個體育園區；在足球方面則規劃興建2個足球場，希望讓所有市民及青少年朋友愛上運動。

林金榜說，桃園市府一直很用心提升籃球風氣，包含前兩個月剛落成的桃園國民運動中心，不僅帶給民眾更多運動選擇，也讓在地球隊更加賣力為桃園爭光，今年是他第二次擔任活動大使，很高興能夠為籃壇的體育發展盡一己之力。

「2018第四屆桃園盃全國三對三籃球賽」今、明2日在桃園三民運動公園、中壢中正公園舉辦預賽與複賽，決賽7月15日在陸軍專科學校舉辦。

(中時 )