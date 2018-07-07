三信家商樂隊班同學考取4張證照錄取國立高餐大

張怡琳（右二）開心的與師長合影留念。（三信家商提供）

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學音樂的孩子充滿自信也培養出堅毅向學態度！三信家商餐飲管理科應屆畢業生張怡琳，是樂隊班學生，以優異的成績錄取國立高雄餐旅大學休閒渡假服務與管理專班，並且順利考取烘焙、餐服、飲調、中餐等等4張專業證照。

三信表示，張怡琳從大灣國中畢業後，從東港搬來高雄由姑姑照顧。在師長的推薦下，和雙胞胎妹妹張怡萱一齊就讀三信家商餐飲管理科。

高一時，她幸運地被學校甄選進入餐飲樂隊班。由學校聘請專業教練指導，平日利用課餘時間學習音樂，從完全沒有任何音樂底子，到現在儼然是個爵士鼓小高手。

3年來跟著樂隊南征北討，參加全國學生音樂比賽、台灣行進樂隊公開賽、台灣管樂節等等比賽，皆獲得優等肯定之殊榮。

張怡琳表示，這3年的學習歷程對她來說是很寶貴的人生經驗，得以領略到音樂的奧妙和團隊合作的真諦。要特別感謝母校對他的栽培，及感謝導師陳奕僑老師的用心指導與關懷，老師也讚許張怡琳認真負責的態度，在班上能主動協助同學，堅持不懈的學習熱忱讓人印象深刻。

校長林岑表示，張怡琳貼心又上進，不畏逆境積極進取，展現不凡志氣，讓人動容。並鼓勵她能更用心向學，提升自己的能力，要珍惜每一份愛心與關懷，感恩惜福並回饋社會幫助更多需要的人。

林岑說，三信家商致力於培育學子多元展能，提供學習扶助，兼顧技職本位與升學導向，並藉由豐富的社團和校隊活動，陶冶品格，讓每位學生都能找到自己發光發熱的舞台。

(中時 )

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