護樹成員嗆與遠雄解約 柯P：槍斃也要經正當程序

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大巨蛋案拖宕多年，遠雄上周重新遞件被視為復工有望，長期關注此議題的松菸護樹志工團成員游藝，趁著柯文哲7日出席公督盟募款餐會，當面嗆聲要柯市府與遠雄解約，。對此，柯老神在在，直接在台上回應游藝，他表示，就算要把人抓去槍斃，也要經過正常審判程序！

柯文哲7日受邀出席公督盟募款餐會，但一上台就遭松菸護樹志工團成員游藝當面嗆聲、要求大巨蛋解約，對此，柯文哲表示，就算要把人抓去槍斃，也要經過正常審判程序，他也已經撐了三年了，從來都沒有妥協過！

會中柯文哲除了義賣前中研院長李遠哲捐出的瓷盤，也趁勢宣傳北市3年半還債520億元的傲人成績，柯文哲表示，他認為可迅速還債的原因，包括上網時同時公布評審委員，然後公布底價、不准用價格標、要用最有利標，而且府內、府外委員都訂有規定和限制，透過這樣公開透明的方式，整個政府的效率就可以大幅提高。

柯文哲也自豪表示，如果其他縣市有負債問題，可以參考台北市的方法，改變整個招標方式，相信對整個財政狀況會大有改善。

過去曾多次在議會被「慘電」的柯文哲也趁機公督盟喊話，他表示，十分肯定公督盟長期以來監督國會，包括政黨協商的直播，資訊的公開還有設立國會頻道，希望除了國會以外，也能監督一下地方政府市議會，相信對台灣政治會有更多的幫助。

(中時 )

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